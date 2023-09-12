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台東少年警隊深入校園　「識詐」、「反毒」扎根宣導

▲少年警察隊前進校園宣導「識詐」、「反毒」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲少年警察隊前進校園宣導「識詐」、「反毒」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年來經媒體新聞報導，青少年問題歷歷在目，除暴力犯罪、網路安全等偏差行為層出不窮外，又以涉入詐騙及毒品犯罪案件為多，台東縣警察局少年警察隊為發揮預防重於治療之效果，讓法治教育從小扎根，進而延伸至家庭與社區，讓法治觀念變成一種生活常識，特至國立台東大學附屬體育高級中學舉行校園法治教育，並以「識詐」、「反毒」為主題向全校師生宣導。

少年警察隊以走動式及多元化方式實施「識詐」、「反毒」等法治教育宣導，來到國立台東大學附屬體育高級中學對全校師生實施宣講，首先說明最新修正「少年事件處理法」重點，續以實際案例講解詐騙常見手法、特徵和青少年易涉入詐騙車手及人頭帳戶的犯罪態樣，接著介紹毒品犯罪及防制方法，並以新興毒品模擬樣本供同學們瀏覽，另為活絡現場氣氛，不定時穿插有獎徵答，發放宣導品與同學互動，藉以激發學習興趣及參與感，宣導回饋效果良好。

▲少年警察隊前進校園宣導「識詐」、「反毒」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

警察局表示，防處詐騙及毒品案件一向是警方維護轄區治安的重點工作，其中有關青少年及婦幼議題更視為要務，故在此呼籲，在家長方面，請多留意及關心子女生活作息及交往對象，平時要鼓勵子女從事正當休閒活動、培養正確的金錢使用及儲蓄觀念，避免遭詐騙集團利用金錢誘惑；在青少年方面，勿信詐騙集團「未成年犯案不會有前科」等話術，不可因一時貪念，淪為犯罪集團的打手。另遇到毒品誘惑，應表明態度，堅持拒絕，切勿因一時好奇嘗試毒品而上癮，毀了自己的人生。最後提醒民眾謹記防詐三步驟-「1聽」(關鍵字「匯錢」)、「2掛」(聽後即掛，防遭情緒操控)、「3查證」(撥打110或165反詐騙諮詢專線查證)，接獲疑似詐騙訊息時，應提高警覺並小心查證，避免遭受無端財損。

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