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每週申請案達2千件！桃園巨大廢傢俱清運申請系統9／15開放預約

▲桃園巨大廢傢俱清運申請系統9/15起上路

▲桃園巨大廢傢俱清運申請系統9/15起上路。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為維護市容環境及消弭髒亂點，桃園市環保局提供桃園市民免費清運廢傢俱的便民服務，自9月15日開始開放網路預約，民眾隨時都可透過網路系統預約，各區清潔隊將會依約定時間、地點前往載運廢傢俱，但請市民配合於前一天的晚上9時過後再排出，減少廢巨大傢俱堆放於路邊的時間，使市容環境更加乾淨整潔。

環保局長陳世偉說，以往市民會先排出廢巨大傢俱，再打電話到各區清潔隊登記，但往往因為排出的廢傢俱數量描述不明確，造成規劃安排車輛無法有效載運，導致廢巨大傢俱在外堆置太久，嚴重影響市容觀瞻。

▲桃園巨大廢傢俱清運申請系統9/15起上路

環保局這次新開發的「桃園巨大廢傢俱清運申請系統」，不僅提供24小時全年無休的預約服務，也會列管所有預約案件，民眾只要上網完成預約後，系統會自動以簡訊通知載運時間及列管編號，請民眾配合於晚上9時以後再排出，大樓住戶之廢傢俱，需先自行搬至一樓，並在堆置明顯處貼上列管編號，隔天各區清潔隊即會依約定時間、地點前往清運。

陳世偉局長強調，桃園市巨大廢傢俱清運數量非常大，平均每週申請案就多達2,000件，因此為了滿足廣大市民朋友的需求，積極開發「桃園巨大廢傢俱清運申請系統」，申請人只要鍵入姓名、聯絡電話、申請清運地址、預定清運日期及清運種類、數量等基本資料即可，目前正在桃園區進行試辦，效果非常好，所以將自9月15日起開放全市使用，希望透過網路系統提供預約服務及有效管理，確保市民託付的每一個案件都能如期清運完成。而不會使用電腦的民眾也無須擔心，只要撥打1999或各清潔隊專線電話，一樣可以完成預約登記，如有任何問題可電洽各區清潔隊詢問。

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