湖口驚見「藍色多惱河」溪水遭染色、魚群暴斃　桃竹追到禍首！

▲新竹德盛溪水遭染色，桃竹合作平台迅速破案。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局4日接獲新竹縣通報，該轄德盛溪水遭染成藍色，環保局隨即啟動聯合稽查，派遣稽查員前往楊梅區與新竹縣交界處與環境部北區環境管理中心、新竹縣環保局會合後進行稽查，循線查獲潤O公司因管線破裂造成藍色廢水流出廠外造成污染，依違反水污法告發，並要求業者進行緊急應變。

環保局表示，桃園環保局4日接獲通報湖口鄉中山路三段德盛溪發現有藍色水情形，環保局隨即派遣5名稽查員前往稽查，並於環境部北區環境管理中心與新竹縣環保局會同稽查，發現潤O公司楊梅二廠因池槽廢水輸送過程中，管線破裂導致藍色廢水流至放流槽，續流至下游德盛溪，污染河川水體，環保局令其停止排放並依違反水污法30條告發，將處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

環保局指出，本次事件由業者操作不慎造成污染，環保局立即要求業者調派水車緊急應變、抽除藍色廢水，同時派員清理死魚。若限期未清理完畢，將按次處分。

▼新竹德盛溪水遭染色，變藍色多「惱」河。（圖／環保局提供）



環保局也呼籲，業者在製造、操作過程務必謹慎小心避免污染洩漏，否則不僅危害環境，還將遭受重罰與求償，得不償失。另民眾若發現公害污染案件，請立即撥打環保局24小時公害陳情專線0800-066666、03-3354943通報環保局第一時間處理，阻絕與減緩污染情形的發生。