最高獎金5萬　桃園尋找美食與環保兼具「首惜」廚師

▲桃園尋找美食與環保兼具「首惜」廚師。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局12日公告「桃園市112年首惜廚師惜食料理食譜暨教案徵選活動」徵件簡章，鼓勵民眾運用廚師料理手法結合桃園在地食材，創造「美味食譜」與「創意教案」，將產地即餐桌之理念帶入市民心中，進而培養減碳惜食的生活素養。

環保局表示，首惜廚師甄選活動是第一次辦理，分為「惜食料理食譜」及「惜食教案」兩組，第一階段為書面審查，第二階段複賽為現場評選。徵選活動不限菜色，只要符合惜食理念，可以是剩菜改造、搭配利用不同食材，或是減少浪費、珍惜食材等。

活動報名即日起至6月9日(五)12時止，本次徵選活動「惜食料理食譜組」最高獎金5萬元、「惜食教案組」最高獎金3萬6仟元，各組第一名將代表桃園市出征全國總決賽，成為美食與環保兼具的首惜廚師。「惜食料理食譜」組限個人報名，第一階段須設計全食物利用、即期品及格外品料理、食當季吃在地等三類別之食譜，第二階段須結合創意食譜進行現場料理烹煮，響應「食當季、吃在地」，並提倡「吃多少、煮多少」之理念；「惜食教案」組為個人或至多3人組隊報名，第一階段須規劃4小時教案及提供30～180秒內概念影片，第二階段須現場演示，透過惜食教案傳遞惜食理念。

環保局表示，透過惜食甄選活動，設計菜單、食譜發想，鼓勵民眾優先選擇在地食材或者選擇購買賣相不佳的格外品，不過分精細處理食材，以減少廚餘產生，將食材發揮得淋漓盡致作成創意料理，這些都是惜食不浪費的表現。改變飲食習慣和重新認識食物的價值，減少浪費、珍惜資源進而保護環境。