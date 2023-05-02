招考人數歷年最多！　桃園清潔隊員招考5／1-5／5受理報名

▲桃園清潔隊員招考5/1-5/5受理報名。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市清潔隊員今年招考450名清潔隊員，5月1日起至5日24時止受理網路報名。環保局長陳世偉表示，本次招考450名清潔隊員，是近來招考最多的一次，包括增額161名，以及近3年內屆退隊員289人，希望能迅速補充隊員人力，提升為民服務品質，歡迎有興趣投身環保行列的桃園市民踴躍報考。

陳世偉局長說，有興趣報名的考生可以在家將相關證明文件拍照，使用手機上傳即可完成報名手續（報名網址：https://tydep112.twexam.com.tw/)，如果不會使用手機、電腦，也可自今日起一連五天，每日上午九時至下午五時，中午不休息，自行前往桃園區民權路 6 號 4 樓（桃園火車站旁）與12區清潔中隊辦公室現場報名，現場備有專人協助報名，如有任何疑問，也可撥打5支專線電話免費諮詢（03-2522115、2522141、2522143、2522145、2522147）

本次考試首度分為4個類組、5大考區，報考人可依自己的需求選擇類組及考區，第一階段先考體能，第二階段再進行筆試。體能測驗是採男性負重沙包15公斤、女性負重沙包8公斤，進行30公尺折返跑競速測驗(合計60公尺)，並採用紅外線感測計算秒數，力求考試的準確性與公平性。後續再依體測成績篩選出1800人，進入第二階段筆試，最後採計體測成績70%、筆試成績30%與特殊身分加分計算總分，再依總成績高低排序錄取前450名。

環保局提醒，考生只能限選一區、一類組報名，不能重複報考，否則無法完成報名手續，請有興趣的市民朋友務必詳閱招考簡章，備妥相關證明文件，於5月5日前完成報名，6月3、4日進行體測，6月18日進行筆試，7月3日放榜，預祝各位考生金榜題名。