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月薪3.3K起跳！桃園環保局招考450名清潔隊員　5／1起報名

▲桃園環保局招考450名清潔隊員5/1起報名

▲桃園環保局招考450名清潔隊員5/1起報名。（圖／環保局資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局18日公告「112年清潔隊員招考簡章」，預計招考450位清潔隊員，包括一般類組265名、駕駛組90名、原住民族組90名與身心障礙組5名，錄取通過試用期，月薪3.3K起跳。

「112年清潔隊員」考試包含體能測驗及筆試測驗，分別占總成績的70%及30%，採二階段辦理，身心障礙組的考生，則以回收分類測驗替代體能測驗，依體測與加分成績取四倍錄取人數進入筆試。考試時間及方式請至招考網站與環保局網站查詢。

▲桃園環保局招考450名清潔隊員5/1起報名

環保局陳世偉局長表示，凡年滿16歲以上65歲以下設籍桃園市滿4個月以上、具國小以上學歷均可報考。本次考試除秉持公平、公正、公開原則外，並首度採「三四五原則」辦理，也就是考生錄取報到後必須於原分發區中隊服務滿三年方可申請調區，依考生特性分為一般隊員、駕駛、原住民與身心障礙等四個類組，並考量共同生活圈，將12個行政區(復興區除外)劃分為5大考區，考生於報考時須先選擇於服務區域，再依考試成績及各區缺額進行分發。

環保局指出，報名期間為5月1日(一)上午零時起至5月5日(五)24時止，採網路報名。無法上網報名者亦可至思考致富文創教室(桃園市桃園區民權路 6 號 4 樓)及12 區清潔中隊隊部，會有專人協助報名，時間為5月1日至5日上午9時至下午5時。

環保局補充，本次考試錄取450名是考量隊員增額與未來三年退離職人數，依各考區考生成績高低分別排序，並視各區出缺情況依序通知進用，進用初期優先派任夜間垃圾收運、資源回收及廚餘回收等外勤工作，也會視勤務調度派任如環境稽查、道路清掃、側溝清理、髒亂點清除、廢車查報、大型家具清運、公廁管理、消毒、小廣告清除等工作。

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