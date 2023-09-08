竹市圖網站改版全新上線　借閱冊數同步提高至20冊

▲文化局推出圖書館新版簡介摺頁。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

讓讀者擁有耳目一新的使用體驗！新竹市圖書館網站即日起全新改版上線，以更簡便的操作界面、更多元的資訊管道支援讀者的借閱需求，同時提高書籍借閱冊數至20冊，讓閱讀成為一種更便捷的享受。

「新竹市圖書館持續與時俱進，追求卓越，致力提升服務品質。」新竹市長高虹安表示，改版後的網站以簡潔俐落的響應式網站設計為特色，自動適應不同尺寸的螢幕，無論是在電腦、平板還是手機上瀏覽，市民都能享受流暢直覺的使用體驗，包括最新消息、豐富多樣的數位電子資源，以及多元有趣的閱讀推廣活動，市民都能輕鬆找到所需資訊；另外，也增修新書通報功能，方便取得最新書籍資訊，提供更人性化的服務。

「竹市府致力為市民朋友打造更便利、更充實的閱讀旅程。」文化局說明，除了新版圖書館網站外，同步推出圖書館新版簡介摺頁，摺頁特別採新竹市圖書館識別系統的圖紋及配色，以簡潔文字介紹未來圖書館總館與各分館、微型圖書館的基本資訊，讓民眾能以簡單快速的方式認識竹市圖書館，歡迎民眾至新竹市文化局各場館及圖書館分館櫃台取閱。

文化局補充，即日起圖書館將一般館藏借閱冊數由原有的15冊提高至20冊；微型圖書借閱冊數則由4冊提高至6冊，歡迎市民朋友踴躍至各分館借閱，詳情可參見新竹市文化局圖書館新版官網(http://library.hccg.gov.tw/)。