「比岩石更重」最後一週　看歷年台灣國際錄像藝術展作品

▲蔡佳葳作品一景。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市美術館「比岩石更重：台灣國際錄像藝術展回看計畫」展期至9月3日止，敬邀民眾把握時間觀展。文化局表示，此檔展覽為新竹市文化局與北投鳳甲美術館合作，配合新竹市美術館年度策展主題「隱微的力量」，從歷屆「台灣國際錄像藝術展」中遴選經典作品，邀請藝術家參與展出，重新詮釋並回應年度策展主題，串聯蘊藏於幽微的文化或社會群體。

文化局長錢康明指出，這次邀請到北投鳳甲美術館館長葉佳蓉及獨立策展人徐詩雨共同策畫，為市民帶來精彩的展覽內容；展名「比岩石更重」取自新竹女性文學家陳秀喜詩作，她的生命跨越日本及光復時期，書寫主軸關注同時身為台灣人及女性角色的生活樣貌。

錢康明說，參展藝術家分別為鄭佳喜、鄭亭亭、陳呈毓、牛俊強、王佩瑄、陳依純、蔡佳葳等，從社會不同行業、不同國籍的家庭或勞動者角度，展開對現代資本主義、土地與族群認同的探究與揭露。藝術家曾嬿圩與魏欣姸則與市民及文化局志工共同創作，運用舊衣布料及散步行為蒐集的材料與文字，陳述個別獨特的生命故事。

文化局表示，此次展覽展出竹市少見的影像裝置創作，並有2件參與型藝術計畫，提出透過影像語言、物件及行動參與等展覽形式，帶給市民迥異於過往的觀展經驗；開展至今，總計辦理策展人講座與導覽、藝術家行為導覽，及緬甸、印尼新住民料理導覽等共10場教育推廣活動，內容從講座及導覽深入淺出介紹展覽脈絡，到隨著藝術家走入街區踏訪文化，直至與新竹在地新住民從生命故事分享飲食文化等，反響相當熱烈。

文化局表示，與此展主軸呼應，並持續深化的是11月4日即將於鳳甲美術館開展的第八屆台灣國際錄像藝術展。展覽環繞「關照」(care)出發的主題「生／活在一起」(Living Togetherness)，歷時數個月總計近500件徵件作品中，匯聚了30件來自世界各地的藝術家（團隊）影像創作。從3個層面探討人類與非人類群體彼此交織、從影像手法探索生命各個層面的關照，並呈現物質保存與文化記憶之間的相互及作用關係，試圖呈現人類社會及自然人文環境下，不同感官介質及生命共居並存的狀態。邀請有興趣的市民朋友，於年底移步北投鳳甲美術館，參與這場年度盛事，千萬不要錯過。

新竹市美術館「比岩石更重：台灣國際錄像藝術展回看計畫」展覽論述及作品介紹詳情請至「新竹市美術館」臉書粉絲專頁(facebook.com/hsinchuartgallery)查詢，或洽03-319756及1999為民服務專線；有關第八屆台灣國際錄像藝術展展覽資訊則請至「台灣國際錄像藝術展」臉書粉絲專頁(facebook.com/2023TIVA)查詢。