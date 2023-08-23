風城藝術節壓軸 紙風車《諸葛四郎》8／26重磅登場　

▲《諸葛四郎》兒童劇，整場演出高潮迭起。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市2023風城藝術節系列活動壓軸場，8月26日晚間7點將在天公壇公園（中山路431巷36號）登場！由紙風車劇團盛大演出《諸葛四郎》兒童劇，改編自台灣經典漫畫英雄、串起三代情的精采故事，整場演出高潮迭起，是暑期不容錯過的精采好戲。市府表示，活動免費入場，大會服務台將發送互動面具，數量有限、送完為止，歡迎市民闔家共享熱鬧歡樂的夏日夜晚。

市長高虹安表示，葉宏甲老師創作的《諸葛四郎》黑白漫畫，被稱為台灣動漫始祖，更是台灣珍貴的文化資產，對老一輩是回憶、對中生代是傳說、對現代的孩子則是認識與創新。此劇融合傳統武打、現代街舞、古典音樂及多媒體動畫，造型以現代動漫結合古裝，讓原本黑白世界中的人物走出紙本漫畫書，帶來驚喜的視覺享受與角色情感。

高市長提及，這次演出特別加入淨零綠生活、環境永續等環保主題，藉由觀賞戲劇了解目前地球環境的變異，讓大小朋友透過小小的節能減碳動作，如低碳飲食、友善環境、低碳運輸等方式，貫徹新竹好學精神，共同打造宜居永續、幸福友善的環保家園。

環保局長江盛任表示，壓軸場的兒童劇改編自《大鬥雙假面》、《大戰魔鬼黨》、《決戰黑蛇團》三部情節，將四郎與真平結伴展開冒險旅程的故事搬上舞台，希望透過這場表演，向市民傳遞俠義精神、寬恕敵人及友誼的可貴，還有激發面對困難的勇氣，也啟發孩子當環境遭破壞時，能夠運用機智破解困境來保護生活環境，重視環保進而提高環境品質，落實全民綠生活，實踐聯合國永續發展目標SDG11永續城市及SDG13氣候行動。

環保局表示，欣賞晚上紙風車戲劇演出之前，歡迎先到新竹舊城區，除了欣賞古蹟風貌，更不可錯過街邊小吃，新竹市獲選台版必比登「500碗」美食小吃共有11家，包括中央市場及城隍廟附近的蚵仔煎、滷肉飯等，還可參觀新竹州廳及城隍廟，感受這座城市的歷史和獨特建築。

此外，炎炎夏日也歡迎參觀室內展覽，更深入了解新竹市的文化和歷史，如新竹市眷村博物館、新竹市美術館、玻璃工藝博物館與黑蝙蝠中隊文物陳列館等；夜晚再前往觀賞紙風車諸葛四郎的演出，為充實的一天畫上美麗的句點。

交通處指出，當日17時至22時育英路1至13號、19至28號汽車停車格改為機車停放使用，市府也將在中山路、西門街及育英路派員進行交通疏導，請前來參加活動的民眾，請依現場指揮人員指示及相關導引前往會場，並遵守交通安全規則，以維安全。