來場走讀竹市客家文化小旅行 北區、東區線熱烈報名中

▲2023新竹市走讀客家小旅行來囉。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2023新竹市走讀客家小旅行來囉！今年秋天，新竹市文化局串連在地傳統與創新客家景點或特色商店，要帶給市民朋友兼具文化深度探索與慢活紓壓療癒的小旅行遊程。文化局表示，9月至11月，市府規劃了香山線、北區線及東區線3大路線，共計6場新竹市客家小旅行體驗，其中香山線2場活動報名消息釋出後即額滿，北區線及東區線共4場次活動現正熱烈報名中。

新竹市長高虹安表示，透過客家小旅行活動，盤點新竹市不同類型的客家文化旅遊資源，提供多元主題遊程的體驗建議，讓在地客家文化與精神得以成為民眾休閒娛樂時的最佳選擇，並將文化發展的過程梳理與傳承。

文化局說明，「香山線 | 行尞漫遊」遊程，深入新竹市香山區的客庄社區，探索茶花產業的秘辛，以及品嚐在地食材製成的農村料理，並自己DIY獨一無二的藍染作品；香山區的客家聚落多聚集於南香山，隨著農業或商業活動的發展，漸漸與閩南族群文化融合，藉由此次遊程，民眾可更加完整認識在地客家族群的發展歷程。

「東區線 | 歷史耕讀」遊程，暢談金山面、黑金町等聚落的歷史，耕讀在地文化如何反應到產業，甚至影響著現今人們的生活，並且自己體驗製作道地的客家米食－艾粄；早在清代開墾時期，新竹東區便已成為在地客家族群生活或經商的重要區域，隨著鐵路的到來，不僅帶來了繁榮，客家人也融入此處，遊程中將帶著大家搭乘時光機，重回客家聚落發展繁盛的年代！

「北區線 | 親子踏青」遊程，出發探索槺榔驛的發展歷史，搭乘小火車開箱在地特色社區，並帶領大家走讀內天后宮到西門市場沿線的繁華舊城區，一窺在地客家族群的發展脈絡，品嚐創新風味飲品；在探索新興創業熱潮中，客家族群如何兼顧創新創業的同時，將文化印象或精神融入產品或活動中永續經營。

文化局提到，香山線活動日期為9月17日、10月15日辦理；東區線於10月28日、10月29日辦理；北區線為11月18日、11月19日辦理，北區線及東區線共計4個場次尚有名額，歡迎踴躍報名。

文化局補充，各場次相關資訊與報名連結：香山線 (https://reurl.cc/DAWYWO)(已額滿)、東區線(https://reurl.cc/v79o3a)、北區線(https://reurl.cc/01YkV6)，更多資訊歡迎至「新竹市文化局」、「好客．新竹」臉書粉絲專頁查詢，或電洽新竹市文化局03-5327170。