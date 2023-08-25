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黑蝙蝠中隊72週年隊慶登場　空軍英勇精神永流傳

▲隊員邱垂宇、副市長蔡麗清、隊員李崇善、國防部空軍司令部副參謀長鄧恩憐少將、文化局長錢康明合影。（圖／新竹市政府提供）

▲隊員邱垂宇、副市長蔡麗清、隊員李崇善、國防部空軍司令部副參謀長鄧恩憐少將、文化局長錢康明合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

前空軍第34中隊「黑蝙蝠中隊」今年邁入72週年，新竹市副市長蔡麗清今(25)日與昔日黑蝙蝠中隊隊員、眷屬齊聚一堂，共同歡慶周年並暢談當年保家衛國的光榮歲月，也向黑蝙蝠前輩們致上最高敬意，感謝隊員們將黑蝙蝠中隊堅毅不拔的精神及勇氣永續流傳。

蔡麗清表示，黑蝙蝠中隊一年一度的隊慶具有特別意義，代表著分散各地的隊員、眷屬團聚的時刻，因為隊員們勇敢與奉獻，讓國民擁有自由與安全的生活。同時，也向逾百位在執行任務過程中，為國犧牲的隊員前輩表示緬懷，感謝先烈們全力保家衛國。

今日隊慶活動由退儀邦帶來精彩的槍法表演，為活動揭開序幕，隨後舉行受贈儀式，由蔡副市長致贈隊員們紀念側背包，隊員李崇善先生代表受贈；國防部空軍司令部副參謀長鄧恩憐少將致贈紀念大浴巾，由隊員邱垂宇先生代表受贈。

文化局長錢康明表示，過去黑蝙蝠中隊的存在被列為最高機密，為了傳承黑蝙蝠中隊的英勇事蹟，新竹市政府在黑蝙蝠中隊的營區原址成立了「黑蝙蝠中隊文物陳列館」，展出黑蝙蝠隊員們的珍貴物件與生命故事，並定期舉辦隊慶活動邀請隊員與眷屬再敘家常，凝聚彼此情誼。館舍前方的「東大飛行公園」另設有黑蝙蝠中隊主題的裝置藝術，打造出一幅幅與該中隊相關之任務場景與意象，讓民眾更能親近並探索背後的歷史意涵。

文化局表示，「黑蝙蝠中隊文物陳列館」展出黑蝙蝠中隊完整文史紀錄，開館時間每週二至週日，上午9時至下午5時。館內現正辦理「深邃的星空—回憶黑蝙蝠中隊」主題展，歡迎國人免費前往參觀。相關資訊請至新竹市文化局官網( culture.hccg.gov.tw )、「新竹·城市博物館」網站( https://pse.is/56ej2u )查詢。

空軍第二戰術戰鬥機聯隊長吳志偉少將、國防部空軍司令部軍事情報處賴麗靜上校、多位黑蝙蝠中隊隊員、立委鄭正鈐辦公室主任、新竹市議員廖子琪、蕭志潔議員辦公室助理、陳啟源議員辦公室主任、劉崇顯議員服務處主任、國民黨新竹市黨部總幹事林政諺與多位里長皆到場共襄盛舉。

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