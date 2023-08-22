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新竹241藝術空間 「上線中–網路藝術展」盛大展出中

▲藝術家吳柏瑤作品《被使用條款》。（圖／新竹市政府提供）

▲藝術家吳柏瑤作品《被使用條款》。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「上線中–網路藝術展」於新竹241藝術空間熱烈展出中，12組參展藝術家通過錄像、裝置等15件新媒體藝術作品呈現多元議題，探討人們在「技術社會工程」影響下的生活樣態，展期至9月10日止，敬邀民眾把握時間觀展。新竹市文化局表示，策展人曾鈺涓老師以「數位操控」、「訊息幽靈」、「擬真存在」、「回返真實」4個主題串聯本展，並邀請藝術家共同合作，推出4場教育推廣活動，期盼為觀者帶來更多元的學習體驗。

文化局長錢康明指出，首場活動為「在線與離線的個人肖像工作坊」，由藝術家－洪揚、卓宜璇主講，帶領民眾深度探討在社群平台上的自我認同和形象、審視自身在線上和線下與自我形象間的差異，並在過程中反思數位軌跡背後真實的自我。第2場為策展人曾鈺涓老師主講的導覽活動，從網路藝術的概念切入，透過講解及體驗與展品互動的過程，加深民眾對藝術家作品的理解。

文化局指出，第3場活動由策展人邀請3位參展藝術家－陶亞倫、江振維、王伯宇，以座談的方式與民眾近距離交流，分享作品背後希望傳達的意念。第4場活動「線控機器人工作坊」由－OpenLab.Taipei共同創辦人鄭鴻旗老師擔任講師，本場活動從基礎的電子知識開始，進階談控制器的構建，讓民眾了解控制機器人的原理與技術後，並親身參與機器人製作的過程。

「許多參加者都給予回饋，透過教育推廣活動，使他們對展覽議題有更深刻的了解。」文化局表示，期盼透過這次展覽和相關教育活動，讓觀眾對網路藝術產生更大的興趣，思考現今時代下面對人工智慧科技的態度，並意識到隱蔽性(covertness)線上操控的存在。

更多活動訊息請至「新竹241藝術空間」粉絲專頁( www.facebook.com/hsinchu241 )查詢，或洽03-5337687及1999為民服務專線查詢。

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