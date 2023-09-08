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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

問超思雞蛋產地遭農業部已讀不回　洪孟楷要陳建仁專案報告別神隱

▲洪孟楷8日出席國民黨立法院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲洪孟楷8日出席國民黨立法院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

資本額50萬元的超思公司專案進口逾8000萬顆巴西雞蛋爭議不斷，國民黨立委洪孟楷今（8日）指出其國會辦公室5日發函農業部，要求說明超思進口的巴西雞蛋，是否來自聖靈州、聖卡塔琳娜州等2個具禽流感風險的州，但農業部至今仍未回覆，相當傲慢；他也懷疑，當初台灣非從日本手上搶了訂單，而是被完全傾銷日本不要的具禽流感高風險雞蛋。洪喊話朝野黨團，應要求行政院長陳建仁在立法院總質詢報告前，先做進口雞蛋專案報告並備質詢。

國民黨立法院黨團8日舉行記者會，回應超思購蛋爭議。洪孟楷指出，農業部長陳吉仲日前公布的超思合約中，在交貨履約事項中提及，巴西雞蛋應符合我國輸入規定要求，來源牧場於蛋品輸出前28天未發生新城病、高病原性家禽流行性感冒，也就是要確認沒有禽流感，但他的國會辦公室發函農業部與食藥署，食藥署回覆的公文則寫道「有關邊境報驗專案進口雞蛋，本署本於權責邊境查驗產品之食品安全衛生，畜牧場之行政區非屬申報事項」，意思是，超思不用申報進口雞蛋來自哪個畜牧場。

洪孟楷說，業者不申報，食藥署就不知道，人民也就無法了解8000多萬顆雞蛋來自哪個畜牧場，如此怎麼保證符合合約規定？日本進口蛋8成來自巴西，但巴西5月爆發禽流感後，日本6月就暫停進口巴西聖靈州、聖卡塔琳娜州生產的雞蛋，然反觀台灣，目前不知道8000多萬顆雞蛋從哪個畜牧場。

接著，洪孟楷提及，更傲慢的是農業部，他國會辦公室發函詢問超思進口的巴西雞蛋有無來自聖靈州、聖卡塔琳娜州，他也表達雞蛋7月就進口了，應有現有資料，所以請農業部在9月5日下班前回覆， 但農業部至今未回應。

洪孟楷質疑，當初陳吉仲喜洋洋受專訪，稱會有雞蛋是因從日本手上搶了訂單，但他合理懷疑，當初不是從日本手上搶了訂單，根本是日本政府不要具禽流感高風險的雞蛋，「我們台灣被完全地傾銷」，進口了這批日本暫停進口的禽流感高風險雞蛋，要求陳吉仲說明，這些雞蛋來自巴西哪個行政區。

立委賴士葆則說，有媒體揭露，超思只有巴西那邊付3.4億元，跟畜產會拿4.7億元，中間有1.3億元價差，而最大的問題出在，陳吉仲在記者會上自做賤，把自己變成超思發言人，遮蓋事實，只公布畜產會跟超思合約，卻沒要求超思公布該公司跟巴西合約，即便農業部說中間要加上運費等其他費用，然這些東西都沒辦法說服百姓。

洪孟楷強調，立法院下周將協商開議日期，他呼籲朝野黨團應要求陳建仁在總質詢報告前，先做進口雞蛋專案報告並備質詢，「陳建仁院長不要再神隱了」。

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