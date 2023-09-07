公文曝「8000萬進口蛋」產地不明　立委轟2部會：怎麼保證沒禽流感

▲超思進口雞蛋竟不需要申報，洪孟楷傻眼「不知雞蛋是從哪牧場生產，怎麼能保證沒受禽流感影響」。（示意圖／記者楊惠琪攝）

記者趙蔡州／綜合報導

資本額50萬的「超思公司」得到農業部專案許可，自巴西進口超過8000萬顆雞蛋，引發關注。國民黨立委洪孟楷7日表示，他追了3天終於收到食藥署回覆公文，發現超思進口雞蛋竟不需要申報雞蛋牧場的地點，質疑「如果不知道雞蛋是從哪個牧場生產的，又怎麼能保證沒有受禽流感影響，簡直拿國人健康開玩笑！」

洪孟楷7日晚間在臉書貼出食藥署的公文，表示自己追了3天，食藥署終於回文了，然而公文的內容卻讓他直呼扯，「我國負責邊境把關食品安全的食藥署，竟然不知道巴西雞蛋到底從何生產，超思公司進口不需要申報，就可以讓8000多萬顆雞蛋進口台灣？」

洪孟楷質疑，農業部之前說明，雞蛋專案進口開放的國家中須符合「國外雞蛋來源牧場28天未有禽流感疫情發生」，然而根據食藥署所回覆公文，雞蛋牧場行政區非屬申報事項，代表超思進口的巴西雞蛋，根本未申報雞蛋牧場地點，「既然連在哪裡生產的雞蛋都不得知，又怎麼能確定28天內未發生禽流感？」

洪孟楷說，之前就一直強調，進口巴西蛋高達8成的日本政府，在巴西禽流感爆發時暫停進口聖靈州、聖塔卡達琳娜州的雞肉、雞蛋，上述2州都屬巴西畜牧集中行政區，因此極有可能是日本暫停進口的雞蛋，轉而銷往台灣，陳吉仲之前說「曾日本手中搶訂單」，極可能就是該批日本不要禽流感風險蛋轉賣台灣。

洪孟楷表示，8000多萬顆雞蛋老早進入市場、加工、販售或被食用，不知情的國人都已食用下肚，無法掌握巴西蛋從何生產，衛福部及農業部兩大部會嚴重失職，他強力要求陳建仁在本會期要總質詢前，必須先針對巴西雞蛋進口爭議做專案報告，「沒有專案報告、就沒有行政院長的施政報告，給我出來面對」。

▼洪孟楷曝光食藥署公文，發現超思進口雞蛋，竟不需要申報雞蛋牧場的地點。（圖／翻攝自洪孟楷臉書）