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新北指賴清德老家若民國70年前存在合法　她揭資料：民國49年前就有

▲▼ 賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

▲賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德萬里老家遭網友質疑是違建，新北市府6日認定違建，但後「改口」稱若能證明建物在民國70年2月15日前就存在的事實，可認定為合法房屋。昨（7日）有媒體人挖出聯合報民國49年報導，證實賴清德老家當時已存在、且新北市府知情。民進黨立委林楚茵8日表示，新北市政府卻知法玩法，一日數變老宅定位，只為政治操作，只為侯友宜選舉護航，不只可惡更沒品。

資深媒體人周玉蔻日前po出一張媒體刊登於民國49年的歷史剪報，依照當時聯合報、民聲日報的報導，民國49年1月8日傍晚，中幅煤礦瓦斯外洩，五位採礦工人中毒喪命。其中，33歲的賴朝金，是賴清德的父親。當時聯合報報導來自官方的資料：賴朝金家住萬里中幅路三十一號之二（現在中幅里5鄰84號前身）。當時賴清德才95天大。

林楚茵表示，依照該份民國49年的歷史剪報，揭發新北市府明知賴清德老家是早已存在的歷史建築，但新北市政府卻知法玩法，一日數變老宅定位，只為政治操作，只為侯友宜選舉護航，不只可惡更沒品。

林楚茵指出，泛黃的剪報證明著房屋早已存在，也記述著一段台灣礦工的傷心回憶，民國49年1月8日的午後，萬里煤礦場失火，讓出生才95天的賴清德從此失去了父親，報導中「中幅路31號之二」正是現在地址的前身，這個時間點遠早於開始實施計畫分區建築管制的民國70年。

林楚茵直言，賴清德已經說過「如果有需要配合改進的都會配合」，但侯友宜為了選舉，不只烙跑不顧市政，更把新北市政府當成「侯友宜競選總部」，把公權力當私刑堂。

林楚茵批評，侯友宜身為地方父母官，理應協助新北市居民保障合法權益，輔導人民完成房屋證明手續，侯友宜竟為了選舉惡意進行政治操作，選擇性差別針對，更在市民的傷口上灑鹽，只能用沒品無賴形容。

對於相關爭議，林楚茵表示，同樣是報紙，可以找出彩色的報導，記載著侯友宜家的「大群館」，位處文化大學校門口的黃金地段，是一棟用來收租營利，被分割成上百間學生套房的大違建，從2018年遭檢舉至今只改了名仍未拆除，「兩件事擺在一起，正能看出賴清德與侯友宜的差異！學生宿舍之主侯友宜好意思刁難台灣礦工之子賴清德？選舉需要選到如此沒品？」

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