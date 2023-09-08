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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批「市府認定過程過於草率」　李彥秀：建案安檢無疑後才可復工

▲▼國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會，李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

▲李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於台北市中山區大直街94巷1弄民宅傾斜一事，國民黨副祕書長李彥秀8日表示，民宅早在八個月前就發生龜裂，住戶不向市府陳情時，都發局卻認定「無危害公共安全之虞」，痛批「市府認定過程過於草率」。她呼籲，建設公司絕對必須負起百分之百的責任，北市府也應對該建設公司所有建案進行公安與勞安檢查，無安全疑慮後，才可允許復工。

李彥秀今日在臉書發文表示，昨日深夜十一點，大直一處都更重建海砂屋建案突傳巨響，住戶發現一樓外牆變形、房屋傾斜，立刻報警，警消立即疏散附近居民、封鎖現場並設置前進指揮站，共計35戶、159人被迫驅離。就在台北市副市長李四川抵達現場不久後，其中一棟鄰宅再度發生嚴重下陷，「一樓消失」，警消進一步擴大封鎖。

李彥秀說明，事件發生後蔣萬安、李四川及市府團隊迅速應變、安置，除了工務單位進駐協助，聯合醫院、健康服務中心等單位協助提供健康關懷、醫療服務，解決長輩慢性病用藥取得問題，也凸顯出市府對於緊急應變的重視以及能力。

然而，李彥秀指出，後續的檢討與責任追究，絕對必須給受災戶及台北市民一個交代，更必須為未來的公安問題建立一套治理準則，避免憾事再度發生，「證據到哪就辦到哪！責任到哪就處分哪！」她說，附近民宅早在八個月前就發生龜裂，住戶不斷與建商協商，甚至向北市府陳情，但市府都發局7月時認定「無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」，造成昨晚不幸的結果。顯然，市府認定過程過於草率，而建商後續的施工也出現問題。

李彥秀表示，建設公司絕對必須負起百分之百的責任，最直接的原因就是「施工不慎」，而北市府應對該建設公司所有建案進行公安與勞安檢查，無安全疑慮後，才可允許復工。雖然這次案子屬於建商施工問題，但這也凸顯北市危老建築都更的必須加速進行的急迫性，北市府應考慮增加誘因、加速腳步，讓市民住的安心。

李彥秀建議，北市府應該立刻成立「府級專案調查小組」，嚴查事件的始末，絕對不能偏袒塞責，相關人員必須負起政治責任與行政責任，有行政疏失就移送監察院調查，有法律疏失就移送司法檢調。建商必須負起全責，市府更應該要跟受害市民站在一起，協助市民向建商求償，在過程中更要留意周遭鄰房的安全管控。

李彥秀強調，159人的安置與照護絕對是現階段市府的「重中之重」，市政府應該要建立「一對一」的輔助窗口，協助受災戶解決生活、工作、心理上的所有需求，並由府級長官直接負責。她認為，誠懇道歉、深刻檢討、效率作為、謙卑反省，是北市府與蔣萬安應有的態度，更是重拾市民信心的關鍵。

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