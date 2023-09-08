快訊／搶攻年輕人選票！　侯友宜提2主張：基本薪資逐年達33K

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搶攻年輕人選票！　侯友宜提2主張：基本薪資逐年達33K

▲▼ 侯友宜召開「侯友宜來改變- 顧青年、挺加薪、抗通膨」記者會，國政顧問團召集人杜紫軍、國政基金會經濟組召集人林祖嘉陪同出席 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜召開「侯友宜來改變- 顧青年、挺加薪、抗通膨」記者會，國政顧問團召集人杜紫軍、國政基金會經濟組召集人林祖嘉陪同出席 。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

搶攻年輕世代選票！國民黨總統參選人侯友宜今（8）日針對當前青年低薪、物價通膨、貧富差距擴大等問題，提出他的主張，內容包括鼓勵上市櫃公司提撥稅後盈餘為員工加薪、放寬中小企業加薪扣抵、逐步調高基本薪資至33000元、低薪上班族所得稅減半、扶養12歲以下子女扣除額提高50%、開徵富人稅45%等，盼能促進薪資提升、減輕青年負擔，落實照顧青年。

侯友宜第一項主張「政府挺企業，企業挺勞工」，內容包括，一、擴大鼓勵上市櫃公司為員工加薪，若公司提撥稅後盈餘為員工加薪比例超過百分之一，超過的部分，扣抵當年營利所得額，可提高至150%。二、放寬現行中小企業加薪扣抵，額度由130%提高到200%；針對30歲以下年輕人加薪部分，額度由150%提高到220%；為青年加薪可扣抵稅額年齡，則由24歲放寬到30歲以下，擴大受惠年輕上班族群。三、逐步調高基本工資，以提升至3萬3千元為目標。

第二項主張「輕賦稅、顧青年、保勞工」則包括，一、所得淨額56萬以下、薪資所得占課稅總額（綜合所得總額+分離課稅所得）七成以上者，所得稅減半，減輕受薪階級負擔。二、扶養12歲以下子女扣除額提高50%，由現行從9萬2000元調高到13萬8000元，藉以鼓勵生育、降低扶養負擔。三、開徵富人稅，綜合所得淨額在1千萬元以上者，且薪資所得不到三成者，開徵所得稅45%；而股利所得採分離課稅者，稅率則由28%提高至32%，粗估可增加150億稅收。

▲▼ 侯友宜召開「侯友宜來改變- 顧青年、挺加薪、抗通膨」記者會，國政顧問團召集人杜紫軍、國政基金會經濟組召集人林祖嘉陪同出席 。（圖／記者許靖騏攝）

侯友宜也指出，今年物價不斷攀升，壓垮受薪階級，GDP已確定無法保2，而根據主計總處公布111年家庭收支調查結果，最高20%家庭每戶可支配所得，為最低20%家庭的6.15倍，為近10年來新高。然而民進黨卻只會大內宣台灣經濟是「有史以來最好」，不願面對「民眾低薪」及「貧富差距擴大」的事實，無力也無心解決。

針對富人稅收部分，國民黨智庫召集人林祖嘉估算，鼓勵上市櫃加薪約稅損19億元，鼓勵中小企業加薪稅損約25億元，為年收入56萬以下受薪階級減稅稅損約129億元，提高扶養扣除額稅損149億元，約有一萬多戶受到影響，粗估會收到150億左右的稅收。

國政顧問團召集人杜紫軍則提到，這次的稅賦調整措施不是大撒幣，而是非常精準的賦稅調整措施，讓最需要協助的人得到協助。今年國人領到6000元，是因為連續兩年國家稅收徵收超徵的結果，但與其先超徵，再花更多的行政成本把錢分回，還不如一開始做賦稅調整。而其中富人稅的課徵對象，是針對收入來自於房地產、股利等資本所得者，對於以薪資收入為主的受薪族群，並不會有影響。

林祖嘉也補充，民進黨執政七年多來，實質薪資上漲每年不超過1%，而房價所得比也從2016年的9.32倍，擴大到2022年的9.61倍，導致年輕人的壓力越來越大，不敢結婚、生小孩。對此侯友宜所提出的減稅政策，針對所得淨額56萬以下、薪資所得占課稅總額七成以上者，賦稅減半，預計可有220萬戶的家庭受惠；而目前12歲以下子女的人數，約有243萬人，扶養12歲以下子女扣除額提高50%，也預計能照顧到這些家庭。

▲▼ 侯友宜召開「侯友宜來改變- 顧青年、挺加薪、抗通膨」記者會，國政顧問團召集人杜紫軍、國政基金會經濟組召集人林祖嘉陪同出席 。（圖／記者許靖騏攝）

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