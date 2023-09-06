陳吉仲負面聲量 「比年初高近2倍」　今10點親上火線談超思

▲農業部部長陳吉仲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

超思公司資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，儘管農業部已召開記者會強調專案進口雞蛋過程一切透明公開，但爭議仍持續延燒。大數據顯示農業部長陳吉仲引發眾怒，當面對各界質疑時喊出不排除對「不實訊息」提告後，更讓負面聲量飆增至年初的將近2倍。而今，陳吉仲將親上火線說明，據了解，將主動公布畜產會和超思相關的合約資料。

農業部砸下5.7億元在台灣缺蛋時期，實施「雞蛋專案進口補貼」措施，以緩解國內蛋荒的狀況。然而，近日卻爆出參與雞蛋進口補貼專案的貿易商名單，包括一間資本額僅50萬，且去年9月才成立的蛋商超思，遭質疑有官商勾結。

農業部2日說明，專案進口雞蛋過程一切透明公開，貿易代理商都須符合四個條件，超思也符合上述條件。而政府是吸收價差和關稅等費用，並不是補助特定貿易商，請外界勿再以訛傳訛，另超思是與南台灣長期做雞蛋進口的吳記蛋品親屬關係有脈絡，資本額不代表貿易能力與資金調度能力，或是背後口袋深淺，資本額50萬，不代表資金調度能力僅有50萬元，不能這樣對比，或就認為超思沒有能力從巴西進口雞蛋。

陳吉仲受訪時則表示，農業部對貿易商有嚴格條件，一且都有符合規定，農業部也未補助任何私人公司，再有不實指控，不排除提告。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年1月1日至9月3日之間的網路輿情聲量數據發現，陳吉仲年初才陷缺蛋風波，但如今負面聲量已是當時高峰的將近2倍，在超思進口蛋爭議中，陳吉仲與農業部的網路輿情負面聲量遠遠超過正面聲量，前者佔84％，後者只有16％，網路好感度（P／N值）僅0.18，就算是在爭議性高的政治人物當中，其好感度低落的程度也是相當罕見。