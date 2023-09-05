早上怒飆媒體8分鐘　郭台銘晚間為自己緩頰：我不適合政治語言

▲總統參選人郭台銘逛寧夏夜市，向攤商學包潤餅。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（5）日上午走訪完東門市場後，突然飆罵媒體長達8分鐘，抱怨自己遭藍綠媒體輪番攻擊，「你們應該要有良心」、「沒有真實反映民意」。晚間郭台銘再被問到，上午對媒體的憤怒是否已氣消？郭則回，自己沒有憤怒，對媒體也沒意見，「我所做所為都能攤在陽光底下給大家考驗，我這個人比較不適合政治語言，我不適合做作，我說的所有話都是經過我的心、我的腦傳出來的！」

郭台銘上午赴東門市場拜訪商家，聯訪時間突然語出驚人連珠砲轟媒體沒有真實反映民意，「媒體應該要有良心」，「新聞機構要讓老百姓看到真實現象，而不是一開始就站隊候選人」；郭強調，自己獨立參選是個過程，不笨也不傻，他的選民都是隱性的，大部分都不擅於表態。

晚間在走訪寧夏夜市時，被問盪是否已經氣消？郭台銘則反問「我有憤怒嗎? 我沒有憤怒」，自己是反映東門跟南門市場，30、50年每次反映都沒有，改建也沒有用，是替攤販感到不安，感覺到政府與民爭利，這是不對的，政府必須讓利與民，他的憤怒是針對此事。

郭台銘強調，「你沒看到我笑嘻嘻的，我為老百姓做事」，他挑選這條路心甘情願，為2300萬人民鞠躬盡瘁，絕對是笑嘻嘻的沒有憤怒，沒有個人得失，2300萬需要什麼他給什麼。

媒體追問，是針對所有媒體還是個別媒體？郭台銘則回，自己對媒體朋友沒有意見，只是說他參加台北市、新北市計程車工會兩百桌，他每一桌敬酒，螢幕上寫唯一支持郭台銘，正常媒體都看不到，雖北市計程車公會標語小一點，民眾黨總統參選人柯文哲也去了。

郭台銘說，媒體剪出來的畫面，跟他們照的畫面不一樣，「媒體要很公正以客觀情況報導所發生的事情，我所做所為都能攤在陽光底下給大家考驗」。他也直言，「我所做所為都能攤在陽光底下給大家考驗，我這個人比較不適合政治語言，我不適合做作，我說的所有話都是經過我的心、我的腦傳出來的！」媒體若能公正報導，他會非常感謝，但若不公正報導，也沒辦法，郭台銘還要在場媒體想一想，「你們要問問你們的良心，你們是不是說真話？把真相說出來。」