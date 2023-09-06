陳明文替黑道「增見」？　郭台銘轟：為錢丟失道德令人作嘔

▲總統參選人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於館長陳之漢、時代力量前立委黃國昌日前指控，民進黨立委陳明文替黑道、寶和會槍手辦理「特見」，鴻海創辦人郭台銘6日痛批，「我郭台銘從不畏懼惡勢力，我沒有包袱、我無法被利誘，為錢丟失道德實在令人作嘔」。他開嗆，民進黨完全執政7年過去，國家從裡爛到外，民代帶頭敗壞法紀，監獄淪為黑道自家廚房，大踩人民安全紅線，所謂清廉勤政愛鄉土，是中華民國史上最大謊言，呼籲社會大眾持續關注此案。

館長、黃國昌日前指控，綠委陳明文替黑道、寶和會槍手辦理「特見」，然而陳明文回應，他並非辦理「特見」，而是「增見」，並強調他與寶和會成員完全素不相識，僅是服務處接受委託辦理選民服務，隨後更提起告訴。黃國昌日前則公布台北地檢署「不起訴處分」，直言「陳明文被打臉了，舒服了嗎？要不要對濫行告訴好好道歉一下？」

郭台銘今日在臉書發文表示，「我郭台銘從不畏懼惡勢力，我沒有包袱、我無法被利誘，為錢丟失道德實在令人作嘔。」郭台銘痛批，難以想像堂堂民代，竟然將服侍黑道視為「選民服務」，甘願被當作鼠輩般呼之即來、揮之即去，而在東窗事發後，協助放水的典獄長也火速退休，全案至今仍未水落石出。

「白天向黑道宣戰，晚上對大哥鞠躬哈腰，民進黨政府還有良知嗎？」郭台銘開轟，完全執政7年過去，國家從上歪到下，從裡爛到外，民代帶頭敗壞法紀，監獄淪為黑道自家廚房，大踩人民安全紅線，作為警眷的他豈能不痛恨？民進黨所謂清廉勤政愛鄉土，是中華民國史上最大謊言。

因此，郭台銘呼籲，請社會大眾持續關注此案，這無關顏色與意識形態，因為若政黨淪為黑道的遮羞布、政府成為惡棍的打手，台灣的良善將逐漸遠去，正直無私、剛正不阿，是要留給下一代的價值，也是主流民意對全台政治人物的期待。