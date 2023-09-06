　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳明文替黑道「增見」？　郭台銘轟：為錢丟失道德令人作嘔

▲總統參選人郭台銘逛寧夏夜市，向攤商學包潤餅。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統參選人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於館長陳之漢、時代力量前立委黃國昌日前指控，民進黨立委陳明文替黑道、寶和會槍手辦理「特見」，鴻海創辦人郭台銘6日痛批，「我郭台銘從不畏懼惡勢力，我沒有包袱、我無法被利誘，為錢丟失道德實在令人作嘔」。他開嗆，民進黨完全執政7年過去，國家從裡爛到外，民代帶頭敗壞法紀，監獄淪為黑道自家廚房，大踩人民安全紅線，所謂清廉勤政愛鄉土，是中華民國史上最大謊言，呼籲社會大眾持續關注此案。

館長、黃國昌日前指控，綠委陳明文替黑道、寶和會槍手辦理「特見」，然而陳明文回應，他並非辦理「特見」，而是「增見」，並強調他與寶和會成員完全素不相識，僅是服務處接受委託辦理選民服務，隨後更提起告訴。黃國昌日前則公布台北地檢署「不起訴處分」，直言「陳明文被打臉了，舒服了嗎？要不要對濫行告訴好好道歉一下？」

郭台銘今日在臉書發文表示，「我郭台銘從不畏懼惡勢力，我沒有包袱、我無法被利誘，為錢丟失道德實在令人作嘔。」郭台銘痛批，難以想像堂堂民代，竟然將服侍黑道視為「選民服務」，甘願被當作鼠輩般呼之即來、揮之即去，而在東窗事發後，協助放水的典獄長也火速退休，全案至今仍未水落石出。

「白天向黑道宣戰，晚上對大哥鞠躬哈腰，民進黨政府還有良知嗎？」郭台銘開轟，完全執政7年過去，國家從上歪到下，從裡爛到外，民代帶頭敗壞法紀，監獄淪為黑道自家廚房，大踩人民安全紅線，作為警眷的他豈能不痛恨？民進黨所謂清廉勤政愛鄉土，是中華民國史上最大謊言。

因此，郭台銘呼籲，請社會大眾持續關注此案，這無關顏色與意識形態，因為若政黨淪為黑道的遮羞布、政府成為惡棍的打手，台灣的良善將逐漸遠去，正直無私、剛正不阿，是要留給下一代的價值，也是主流民意對全台政治人物的期待。

ET快訊
快訊／16比2扣倒！　中華隊5戰全勝晉級
才剛替補上任！　議員被判賄選「當選無效」
快訊／高端內線交易案宣判！
快訊／MC HotDog認抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！
鄉民女神吃泡麵　竟遭「印度人」狂灌6000怒
超商「美式、拿鐵買6送6」只有今天！　可寄杯、互換冷熱
高虹安被保時捷5車接送！挨諷「八人大轎娘娘」　市府回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「民進黨沒把老人放眼裡」　醫分析政策：國民黨較會辦健保與長照

快訊／無意任副手、不分區　鄭麗君4度重申：我不會有任何選舉規劃

緊咬何博文論文156頁裡98頁都是抄　國民黨嗆送淡大學倫會處理

網傳賴清德萬里老家疑違建　國民黨團：請他說清楚講明白

快訊／促3大智庫組「智庫大聯盟」　鄭麗君讚賴清德「政策控」

綠營逾10位區域立委很危險！　郭正亮： 吞掉「這黨」才有機會贏

賴清德「國家工程隊」曝光！逾200專家　邱義仁、鄭麗君、朱敬一入列

快訊／賴清德首曝「國家希望工程」3面向　喊台灣變「智慧科技島」

拋健保補助遭衛福部稱「會世代不公」　侯友宜：將減輕下一代壓力

數發部明年出國預算翻3倍？　游淑慧批：資安堵詐不做就想一直玩

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

柯文哲新竹老家捲違建風波　柯媽落淚...哽咽喊「被欺負」

「民進黨沒把老人放眼裡」　醫分析政策：國民黨較會辦健保與長照

快訊／無意任副手、不分區　鄭麗君4度重申：我不會有任何選舉規劃

緊咬何博文論文156頁裡98頁都是抄　國民黨嗆送淡大學倫會處理

網傳賴清德萬里老家疑違建　國民黨團：請他說清楚講明白

快訊／促3大智庫組「智庫大聯盟」　鄭麗君讚賴清德「政策控」

綠營逾10位區域立委很危險！　郭正亮： 吞掉「這黨」才有機會贏

賴清德「國家工程隊」曝光！逾200專家　邱義仁、鄭麗君、朱敬一入列

快訊／賴清德首曝「國家希望工程」3面向　喊台灣變「智慧科技島」

拋健保補助遭衛福部稱「會世代不公」　侯友宜：將減輕下一代壓力

數發部明年出國預算翻3倍？　游淑慧批：資安堵詐不做就想一直玩

快訊／北市大安區工地意外！　工人「掉進坑井」送醫

海葵殘骸東移遇上北風　雲雨帶激發！連3天降雨襲全台

阿曼商會、菲律賓工商總會訪台北商業會　期勉交流再創商機

「民進黨沒把老人放眼裡」　醫分析政策：國民黨較會辦健保與長照

「電子書借閱無上限」獨缺北市圖！遠流董座喊話：是個大遺憾

股民憂台壽RBC　中信金總座：我們在前段班

疫後觀光餐飲工作機會大增　專家建議工作先求有再求好

快訊／無意任副手、不分區　鄭麗君4度重申：我不會有任何選舉規劃

中信金股臨會拍板　發10.7億特別股股息

男喝茫斷片找嘸機車「以為被偷」　東港警一招搞定

8歲弟遠赴巴黎參加街舞大賽　秀「大風車+頭轉」全場驚呼

政治熱門新聞

鄉民女神颱風天吃泡麵　遭狂灌6005怒

早上怒飆媒體8分鐘　郭台銘晚間為自己緩頰：我不適合政治語言

郭董對國民黨仍有愛　一句話曝內心

新竹棒球場跟副市長無關！　市府：已完成調查將懲處

高虹安遭爆保時捷接送　市府回應了

獨／柯連開2天說明會　安樂死納政見

「蔣家第四代」登抖音熱搜　上海民眾爭相目睹

即／侯友宜將有「重大宣布」！

99旅軍官輕生！陸戰隊駁破壞現場　幹部若涉不當管教將依法究辦

造假被抓包！王浩宇大讚蔡版國軍營舍是旅館照

邱毅扯超思案有2人異常？　阮昭雄怒：鬼話連篇！沈默是因不屑

陳吉仲負面聲量 「比年初高近2倍」　今10點親上火線談超思

「藍綠媒體都對我攻擊！」　郭台銘突怒飆：再不反映民意「不再受訪」

沒看清楚侯友宜健保補助政見？　郭台銘誤酸：他沒提排富條款

更多熱門

相關新聞

陳吉仲負面聲量 「比年初高近2倍」　今10點親上火線談超思

陳吉仲負面聲量 「比年初高近2倍」　今10點親上火線談超思

超思公司資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，儘管農業部已召開記者會強調專案進口雞蛋過程一切透明公開，但爭議仍持續延燒。大數據顯示農業部長陳吉仲引發眾怒，當面對各界質疑時喊出不排除對「不實訊息」提告後，更讓負面聲量飆增至年初的將近2倍。而今，陳吉仲將親上火線說明，據了解，將主動公布畜產會和超思相關的合約資料。

郭董對國民黨仍有愛　一句話曝內心

郭董對國民黨仍有愛　一句話曝內心

沒看清楚侯友宜健保補助政見？　郭台銘誤酸：他沒提排富條款

沒看清楚侯友宜健保補助政見？　郭台銘誤酸：他沒提排富條款

早上怒飆媒體8分鐘　郭台銘晚間為自己緩頰：我不適合政治語言

早上怒飆媒體8分鐘　郭台銘晚間為自己緩頰：我不適合政治語言

國民黨處分范成連！　郭台銘嗆「比對敵人還兇殘」：是在怕什麼

國民黨處分范成連！　郭台銘嗆「比對敵人還兇殘」：是在怕什麼

關鍵字：

陳明文郭台銘館長黃國昌民進黨

讀者迴響

熱門新聞

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

許瑋甯驚傳「害怕同台吳慷仁」！

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

快訊／MC HotDog熱狗認了新歌抄襲！　道歉朱德庸：犯了低級嚴重錯誤

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

女班導遭學生「抓髮撞講台」　痛毆5分昏厥

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

日本人出差怨「台人1惡習」！一票認了：無法反駁

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面