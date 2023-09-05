沒看清楚侯友宜健保補助政見？　郭台銘誤酸：他沒提排富條款

▲總統參選人郭台銘逛寧夏夜市，向攤商學包潤餅。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（5）日推出「65歲以上老人排富健保免費」政見。鴻海創辦人郭台銘晚間赴寧夏夜市拜訪攤商時受訪表示，先前自己曾說過，馬上要提出65歲以上長者更好的優惠政策，今天國民黨就針對他的議題來，國民黨有那麼龐大的智庫，為何不能有創新的政見？

郭台銘指出，團隊下午開過會，對於65歲以上長者福利政策，他們會有更好建議，同時也呼籲國民黨「要做開創者，不要做追隨者」，最近為什麼他們還未推出，因為他要推排富條款。但顯然郭台銘沒有注意到，侯友宜的長者健保免費政見已有排富限制了。

郭台銘說，聽說自己現在坐高鐵可以半價，但他從不買半價，因為覺得自己不該享受給老人的福利，排富條款是我們在考慮的，「我不能把自己納進去啊！」他現在坐高鐵都買全額票，因為國家預算經費總是有限，很多福利政策要提出，但財源哪裡來？

郭台銘表示，自己做過生意人、做過老闆，曉得每花一毛錢應該當兩毛錢花，拿薪水的人也曉得，花一毛錢為何要考量菜便宜，雞蛋就嫌貴，因為要考慮到最基層需求，所以公務人員文化要改變，政府預算要重新檢討，該花的錢要花，不該花的不要花，台灣需要改變，改變帶給人民希望，看到很多老百姓希望改變聲音，不能說今天大家都厭惡藍綠惡鬥，但相信老百姓眼睛是雪亮的，「你們走著瞧！」