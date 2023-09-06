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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨主委挺李全教　他酸「全教大仔」：難怪黨部小弟覺得自己輕罪

▲台南市立委參選人李全教表示，已委託律師依誹謗及選罷法意圖使人不當選等罪嫌，向台南地檢署具狀提告蔡筱薇、朱正軒、李宗翰等3名民進黨市議員。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市立委參選人李全教。（圖／記者林東良翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦日前代表黨主席柯文哲出席「李全教之友會理監事授證大會」，更呼籲支持者「全力支持李全教」。立委參選人吳崢6日表示，李全教是台南市議員、議長選舉「雙重賄選」的「全教大仔」，難怪被判傷害罪的台南黨部執行長，會稱自己被判20天算輕的。

李全教日前稱，自己獲得民眾黨主席柯文哲全力支持，對於相關爭議，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡回應，南市黨部主委是以「個人身分」禮貌性參與地方活動，且未穿競選背心，遑論代表柯文哲到場支持。

而台南黨部執行長洪梓傑則曾在2017年與姐夫，因停車糾紛把女生拖到養生館裡面打，遭判傷害罪被拘役20天。對此爭議，他日前表示，「有被判過刑的人應該都知道傷害判拘役20天其實是很輕的，我們也覺得很衰，因為這樣罰了四萬元。」

吳崢直言，李全教是議員選舉、議長選舉「雙重賄選」的代表性人物。李全教在議員選舉時以每票5000元的代價賄選，遭判當選無效確定；接著又因議長選舉，「選前一半、選後一半」勸誘賄選，被判刑九個月、褫奪公權三年定讞。

吳崢表示，李全教也是賴清德於台南市長任內的死對頭，因為賴清德看不慣「黑金議長」作為，而與議會槓上。吳崢也挖出當時，李全教於議會室內叼著菸，不甩賴清德的囂張照片，稱果然是「全教大仔」。

吳崢指出，民眾黨台南黨部主委與李全教同框喊支持，也難怪日前被踢爆遭判傷害罪的民眾黨台南市黨部執行長洪梓傑，會聲稱「有被判過刑的人應該都知道，傷害判拘役20天其實很輕。」因為台南更大咖的李全教與民眾黨站在一起了，李全教可是被被判刑九個月、褫奪公權三年。

吳崢表示，民眾黨接連涉入染黑、染黃爭議，網友甚至以「指黑中心」來形容每天持續增加的民眾黨爭議。民眾黨自我標榜「清廉勤政」，這樣的口號配上近日染黑、染黃、挺貪污的爭議，實在越來越讓讓人看不懂。

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