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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨中正萬華立委喬不定　郭昭巖喊：爭取提名到最後一刻

▲▼國民黨中正萬華立委初選結果出爐-郭昭巖。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨議員郭昭巖。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市中正萬華立委提名人選至今仍未確定，外傳6日中常會將宣布由議員鍾小平出線；此傳言一出，引發其他2位有意爭取提名的議員不滿，應曉薇甚至直接宣布將報備參選。而議員郭昭巖則在5日晚間發表聲明，喊話黨中央公佈民調，所有的爭議都會不攻自破：她也強調，自己與家族在地服務多年的實力，是國民黨拿下關鍵一席的不二人選，「我會爭取提名到最後一刻，但無論結果為何，我都會尊重」。 

郭昭巖表示，外傳明天國民黨將提名鍾小平參選中正萬華立法委員，本來6月就應該有結果的提名，卻因為民調結果的爭論，拖延至今，「坦白說，勝敗乃兵家常事，無論大選初選有輸有贏很正常，但昭巖認為，百年大黨所提名之人應該要接受民調可信度的驗證」。

「其實這次中正萬華的初選爭議，民調可信度是唯一的癥結點。」郭昭巖說，她相信，只要公布民調與信心水準數據，根據結果討論是否另行處理提名，「所有的爭議都會不攻自破」，也能夠還給所有參加這場比賽的同志一個公道，同時也是給初選期間在家守護電話民調的支持者交代。

郭昭巖表示，對於某些同志所說的民調作弊、擬報備參選等，還是一句，把民調攤開在陽光下，用科學的方式驗證，才是解決這次中正萬華提名僵局的關鍵。

郭昭巖直言，民調爭議從6月初選後至今，已讓許多藍營支持者，甚至原來想支持藍的中間選民，對這場選舉產生疑惑、焦慮與失望，甚至到國民黨擬禮讓他人的謠言都出來，「再不釐清相關問題，影響的不只是立委選舉，也將影響侯友宜在此的得票數」。

「2024總統要勝選，立委更要過半，台北市萬華中正是過半關鍵。」郭昭巖表示，希望中央與台北市黨部面對問題解決問題，更要開誠布公的解決問題，不要平白喪失立院過半的機會，「昭巖堅信，自己與家族在地服務多年的實力，是為國民黨拿下關鍵一席的不二人選」。

郭昭巖強調，她本為萬華中正振興發展而參加初選、為國民黨贏回這席和重返執政而努力，「我會爭取提名到最後一刻，但無論結果為何，我都會尊重；萬華中正是我的家，我會盡己之力在任何一個角色，為我的家鄉進步發展守候打拼」。

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