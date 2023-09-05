侯友宜喊「老人排富健保免費」　她列政策：新北都做不到還想騙全國

▲侯友宜宣布老人健保政策。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日頻頻拋出衛福政策，今（5）日進一步宣布若他當選，65歲以上長者及55-64歲原住民，將排富全額補助健保。對此，民進黨立委林楚茵表示，各界原本以為侯友宜重大消息宣佈是辭掉市長，結果是為了救選情亂開支票，新北市長者福利六都墊底，在新北都做不到，現在卻想騙全國選票。

侯友宜今表示，老人健保補助六都和基隆市都有老人健保補助；中南部縣市都沒有健保補助，因為中央只提供70歲、中低收入，才能有健保補助。未來，他認為「不能遺忘每個人」，台中、台南、高雄市中央將加碼補助排富所得5-20％，其他縣市中央將補助排富所得20%以下。

對此，林楚茵指出，各界原本以為侯友宜重大消息宣佈是辭掉市長，結果是戀棧市長也不做事、不照顧新北長者，侯友宜市長任內就沒有重視65歲以上長者福利，現在為了救總統選情亂開支票，馬上被看破手腳。

林楚茵指出，林佳龍去年九合一大選時主張，補助長者免費裝假牙、增加敬老禮金、敬老愛心卡點數以及搭乘愛心計程車，但侯友宜連任到現在什麼都沒做，對長者需求視若無睹，對民進黨議員要求的建設不當一回事。

林楚茵批評，現在要選總統就說要重視長者，侯友宜在新北沒做、也做不到，現在卻利用長者福利騙全國選票，這樣的人根本不適合選總統。