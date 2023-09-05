傳國民黨擬提鍾小平　吳沛憶喊「世代交替」：衝刺到最後一刻

▲民進黨立委參選人吳沛憶。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市第五選區（中正、萬華區）立委提名未定，傳出國民黨主席朱立倫擬於明（6日）提名市議員鍾小平。對此，民進黨立委參選人吳沛憶今（5日）表示，中正萬華應該作為世代交替的示範區，國民黨在基層實力堅強、不容小覷，她相信以自己的歷練及決心，一定能夠打敗對手。

吳沛憶今天下午出席賴清德競選總統台北市競選總部授證典禮前，媒體詢問如何看待中正萬華立委選戰「三咖督」情勢？吳說，她從5月開始就全面啟動空陸戰，對於選情她抱持勢在必得的決心，接下來也會與青年世代戰友、立委參選人苗博雅、吳崢發表聯合政見，告訴外界：從太陽花世代到現在，年輕世代在基層深耕，經過民意淬煉，有更好的國會問政能力，也更加有國際觀。

媒體追問，看到市議員應曉薇突然報備參選，是否覺得藍營自亂陣腳？吳沛憶表示，她的訴求是，中正萬華應該作為世代交替的示範區，之前有無黨籍立委林昶佐，現在她身為30世代要爭取進入立法院，而國民黨初選過程不公開，至今即便聽說有提名人選，還是有一些變數。

吳沛憶直言，國民黨在基層實力仍然非常堅強，她完全不敢大意、鬆懈，絕對會衝刺到最後一刻，此外，她也會在基層深耕，串連年輕世代，相信以過去在基層的歷練及決心，一定能夠打敗對手。