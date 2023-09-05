李全教稱獲柯文哲「全力支持」　他酸：連國民黨都切割居然撿去力挺

▲台南市立委參選人李全教。（圖／記者林東良翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦日前代表黨主席柯文哲出席「李全教之友會理監事授證大會」，更呼籲支持者「全力支持李全教」。李全教受訪時也表示，自己獲得柯文哲全力相挺。因李全教曾涉賄選遭到判刑，台灣基進5日批評，柯文哲為了政治利益「烏白來」，這些被國民黨切割，被人民所唾棄的黑金勢力，竟然被民眾黨撿去力挺，「難道是要繼續擴大民眾黨台南堂口嗎」？

台灣基進表示，最近柯文哲與民眾黨頻頻被爆「黑料」，各地方黨部被揪出與多位有前科在案的地方黑道合作甚至擔任幹部，而柯文哲本人則是與顏清標、許修睿、鍾東錦、林水樹等黑道友好，民眾黨的黑道勢力已經遍及西半部，接下來的目標就是用黑道染指台灣、以黑道治國嗎？

台灣基進說，當初李全教被基進台南黨部批評賄選罪證確鑿且被判刑、發監執行完畢，竟遭李全教反罵白癡，然而李全教沾染黑金是眾所皆知，包括侯友宜、鍾沛君等國民黨黨內同志已經認證，李全教就是黑金。這也難怪李全教被逼迫退出國民黨選策會，甚至最後只能用無黨籍出來參選，就是國民黨要刻意切割的結果。

台灣基進批評，沒想到被國民黨切割，被人民所唾棄的黑金勢力，竟然被民眾黨撿去力挺。柯文哲如此積極將自己的地方黨部「染黑」，難道是要繼續擴大民眾黨台南堂口嗎？奉勸柯文哲不要再繼續操作白黑合，為了政治利益「烏白來」了！