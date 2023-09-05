快訊／挑戰中正萬華！傳明中常會獲提名　鍾小平：一切尊重黨中央

▲台北市議員鍾小平。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市第5選區（中正、萬華區）立委提名難產，3名現任市議員皆有意角逐且互不退讓，台北市黨部將責任轉交由黨中央決定，但5日外傳國民黨主席朱立倫已經下定決心，將在明（6日）中常會上提名市議員鍾小平參選，消息一出引發外界譁然。對此，鍾小平稍早也以文字回應，自己不清楚中央提名作業，提名事宜一切尊重中央。

2024年總統、立委選舉如火如荼，各陣營已陸續安排角逐區域立委人選，台北市第5選區中正、萬華選區，在現任無黨籍立委林昶佐宣布不連任後，民進黨推出議員吳沛憶參選，而無黨籍、獲民眾黨相挺且具高知名度的藝人于美人也投入選戰。

但國民黨在此選區遲遲未提名，儘管台北市黨部之前有舉辦初選，但認為民調有爭議，因此未能決定由誰出戰，最終將責任交給黨中央決定。不過，5日傳出6日中常會將提名鍾小平參選，黨務人士低調表示，一切還在程序中，因為要先送交提名委員會同意；但據了解，6日中常會確實將正式提名鍾小平參選。

面對外傳6日中常會將提名鍾小平參選中正、萬華立委，消息一出引發外界譁然，而鍾小平則一改過往作風，態度低調地過了2小時後才以文字訊息回應「小平不清楚中央提名作業、提名事宜一切尊重中央。」