許淑華聲援高嘉瑜　砲轟徐巧芯「半吊子亂扯一通」

▲民進黨立委參選人許淑華接受媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯宣稱「超思公司」進口的「巴西雞蛋」恐致癌，引發民進黨立委高嘉瑜批評，「徐巧芯是笨蛋還是壞蛋？從今天起，請叫她『逐顆工程師』」。目前與徐巧芯在立委選舉競爭的民進黨參選人許淑華今（5日）痛批，民意代表不該亂扯一通，呼籲徐不要繼續打口水戰、荒廢監督市政。

許淑華今天下午出席賴清德競選總統台北市競選總部授證典禮前受訪說，徐巧芯是不是造謠大家都很清楚，事實上，最重要的問題是氟甲磺氯黴素根本不會致癌，它其實是抗生素的一種，是用來做消毒用的，不適合打在雞肉上面，因此2002年就已經禁止施打了。

許淑華說，身為民意代表必須負起查證義務，再揭露相關訊息，而不是半吊子、不瞭解情況亂扯一通，「是不是造謠，我相信民眾心理都有把尺」，如果農委會講得不清楚，農委會應該負起很大的責任，但是，如果真的沒有的事情卻硬要亂塞，把這些話塞在專業人士的嘴巴上，她認為不是很妥當。

許淑華聲援高嘉瑜說，今天高嘉瑜只是揭露相關訊息，讓大家更了解，請問一下，怎麼樣每一顆蛋去檢驗啊？這個用想的也知道，很難去達成，呼籲徐巧芯不要繼續口水戰，應關心台北市文湖線故障問題，請問台北市議員徐巧芯「妳人在哪裡？請問要荒廢台北市政嗎？」

許淑華強調，雞蛋的問題必須好好檢討、處理，不過，徐巧芯身為台北市議員應該好好監督（台北市政），請問為什麼至今沒有對捷運議題做發言？身為民意代表應該負起責任，而不是放棄自己的監督權。