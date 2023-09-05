「菸防法大遊行」6日登場　北市50警力戒備...管制路線出爐

▲菸防法大遊行將在6日登場，繞行路線曝光，北市警力動員50人戒備。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

菸害防治法修正案在立院三讀通過，但是關鍵的健康風險評估審查至今毫無進展，資深媒體人彭華幹8月23日號召民眾上監察院抗議，檢舉衛福部未能執法，並遞送上千封的陳情信，當時就表示如未改善將上凱道遊行，而遊行將在6日上午登場。

資深媒體人彭華幹上月帶著百位民眾前往監察院陳情抗議，並以一人一信的方式，收到來自各界上千封的民意信件，彭華幹當時就表示，如果沒有改善，將上凱道遊行，遊行日期定於6日上午9時許，北市警中正一分局也將密切注意。

警方指出，「促進清淨空氣，拒絕二手煙」集會遊行活動明天上午9時30分開始，從自由廣場繞行至凱達格蘭大道，警方也規劃相關勤務，並動員50名警力前往維持交通以及現場秩序。

警方表示，6日遊行路線，將從中正紀念堂自由廣場前中山南路東側慢車道(集合後出發)→景福門圓環外環道→左轉凱達格蘭大道【中山南路（不含）至公園路（不含）間】北側3線車道，並於集會後解散。

遊行隊伍抵達凱達格蘭大道之後，將進行管制，從中山南路【不含】至公園路【不含】管制往西方向3線車道，於當日10時起禁止車輛通行 實際狀況也將視交通狀況提早或延後管制。

有關前揭活動交通秩序與安全，中正第一分局將彈性管制遊行沿線路段，並依據現場狀況及人數擴大交通管制範圍；駕駛人行經前揭路段時請配合減速慢行，注意行車安全。