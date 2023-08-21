余爸爸參加遊行遭出征　王婉諭：沒人會想以這種身分拿起麥克風

▲台南3歲女童余姓父親參與「還路於民」遊行活動，卻遭網友出征。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

今年5月，台南一名余姓女童牽媽媽的手過斑馬線，卻遭轉彎汽車撞死，余爸爸20日專程北上參加「還路於民」大遊行，未料卻在網路上遭網友出征，讓他氣得在臉書發文澄清，自己沒有要選舉做政治人物，只是很單純希望政府能尊重行人路權，讓女兒的憾事不要再發生。對此，時代力量黨主席王婉諭21日難過表示，如果有選擇的話，沒有人會願意以這樣的身份拿起麥克風，站到社會大眾面前。

王婉諭坦言，看到余爸爸被藍綠側翼、酸民攻擊，還因此必須發文澄清，讓她看了非常難過，「如果有選擇的話，沒有人會願意以這樣的身份拿起麥克風，站到社會大眾面前。」她提到，余爸爸未滿三歲的女兒，牽著媽媽的手，走在斑馬線上，無辜被撞離世，數個月以來，余爸爸帶著悲痛，關注行人路權、交通改革，不管是722的高雄行人大遊行、820的還路於民大遊行，她都在現場，看著余爸爸總是一個人毅然站上台，勇敢堅定地對政府呼籲，她心裡有很多感觸。

「我們從原本安穩的生活，走上街頭、走上講台、走入公共議題，這一條路，很痛，也很不容易」，王婉諭表示，「我們當然也可以選擇退縮，隱身在社會中。但，為了至親摯愛，也是因為不忍再看見任何人承受這些悲痛，我們選擇站出來。」她強調，不是每個人參與公共事務的動機，都是為了政黨或政治利益考量；也不是每個受害者家屬，都跟社會期待的典型模樣一樣，只能無助哭喊、憤怒指責。

王婉諭直言，面對生命難以承受的創傷，有些人選擇用盡所有的勇氣與力氣，投身改革，希望改變社會的時候，社會上卻總有一群人用指責、懷疑的態度去檢討、貼上標籤，「這不是民主的樣貌，更不是社會良善的本質」，政治不能只有立場而失去人性，但這對於心中只有顏色的人來說，好像很難理解。

王婉諭提到，余爸爸昨天背著女兒的包包，在台上許下願望，「希望不要再有人跟小佳薇一樣，我買給他的生日衣服，她卻穿不到。」她非常能夠理解余爸爸的心情，她也要跟跟余爸爸說，「辛苦了，酸民的言語雖然鋒利，很難讓人不受傷，但為了守護更多孩子平安長大，身為父母的我們不會被輕易擊倒，一定會變得勇敢、堅強。」

王婉諭最後喊話，「我也希望掌握權力者，能真正聽見余爸爸的聲音，讓悲劇不再重演。」