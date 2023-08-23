菸防法修正案通過未上路「卡在這關」　百人上街遞交陳情書

記者邱中岳／台北報導

菸害防制法修正案，在3月份正式通過上路，但是關鍵的健康風險評估審查至今毫無進展，資深媒體人彭華幹也在23日號召民眾上監察院抗議，檢舉衛福部未能執法，並遞送上千封的陳情信，如果政府仍不改善，將募資發起千人上凱道遊行活動。

資深媒體人彭華幹，在23日帶著百位民眾前往監察院陳情抗議，並以一人一信的方式，收到來自各界上千封的民意信件，彭強調，從2023年3月22日到7月31日共有3萬9007條加熱菸，因為無法取得健康風險評估，遭到海關查扣。

▲菸害防制法修正案「健康風險評估」遲未審核，彭華幹再上街頭怒喊「要辦千人遊行」。（圖／記者邱中岳翻攝）

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被查扣除外，還由地方衛生機關針對持有人處以5萬元到500萬元的罰金，但這一切都是因為，菸害防制法修正案在1月由總統公告、3月上路，但是迄今負責審議風險評估報告的衛服部毫無作為，讓民眾誤以為法案通過，卻在攔查挨罰。

彭華幹痛斥，人民原本可以有合法選擇的權利，卻因為菸防法指定負責審查健康風險評估報告的衛福部，該作為而不作為，這樣一來，人民權利因為官員的怠惰，不但選擇的自由被剝奪，還被迫陷於違法的處境。

▲菸害防制法修正案仍在健康風險評估階段，但彭華幹斥，「毫無作為」。（圖／記者邱中岳翻攝）

其實從被海關查獲加熱菸的數量，在疫情減緩邊境開放之後迅速暴增，就可以看出國內民眾對於合法選擇菸品權利有著剛性的需求，這是《菸害防制法》賦予民眾的合法權利。

法令同時規定，加熱菸品必須通過健康風險評估審查才可以上市，但相關單位審查作業幾乎停滯，民眾的合法權利就這樣被剝奪。彭華幹表示，向監察院檢舉之後，如果還在怠惰，他將發起一波更大規模的陳情活動。



彭華幹說，他已經在網路上發起「Clean Air大聯盟」，以販售小物的方式向支持民眾集資，希望能募集一定的資金，發起「千人遊行上凱道」的活動，主要訴求就是趕走燃燒紙菸產生的二手煙害，更要討回人民依法賦予的選擇自由。