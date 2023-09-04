國慶主題「中華民國」消失　侯辦批不倫不類：民進黨沒本事台獨

▲2023國慶主視覺曝光，外界又找不到「中華民國」了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

內政部國慶籌備委員會今（4）日公布國慶主視覺，不過，雙十國慶英文名稱為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」卻再度引發爭議。國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人陳柏翰晚間批評，國慶日慶祝的是中華民國生日，民進黨政府卻自去年開始，在主視覺上幾乎把有關中華民國意象的元素全都去除，民進黨沒本事宣布台獨、沒勇氣正名制憲，就用不倫不類的方式踐踏中華民國。

陳柏翰指出，依照憲法，國家的正式名稱是「中華民國」，英文全稱是「Republic of China」，民進黨政府自去年起，在國慶主視覺上使用「TAIWAN NATIONAL DAY」，幾乎把有關中華民國意象的元素全都去除，駐德代表謝志偉過往舉辦國慶酒會，中華民國國慶甚至被用德文改為「慶祝一個民主政體的生日」；他認為，民進黨沒本事宣布台獨，沒勇氣正名制憲，就用各種不倫不類的方式踐踏中華民國，是只為滿足意識形態的政治操作。

陳柏翰說，民進黨主席賴清德聲稱自己沒有台獨路徑，「這樣不是口是心非的在踩紅線嗎」？他批評，賴清德心中沒有中華民國，騙選票很有一套，侯友宜已多次表達全力捍衛台灣民主自由制度及反台獨決心，更會用生命捍衛中華民國的主權，明年要相約國人一起升國旗。