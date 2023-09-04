郭台銘辭董事怕股價衝高？鴻海今一度跌　黃士修：跟民調都努力

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

主流民意大聯盟發言人黃士修昨才表示，郭台銘辭任董事是擔心競選表現很好，鴻海股價一飛衝天；不過，鴻海股價今（4）日開盤後卻一度跌到106元。對此，黃士修受訪則說，他們才剛起步，民調與股價一樣要靠努力得來，他們未來的表現會愈來愈好，也希望民間企業、公司都能表現愈來愈好，提升台灣產業競爭力，也是郭台銘的競選主張。

黃士修強調，郭台銘才剛起步、剛起跑，民調跟股價一樣要靠努力得來，他們努力衝刺競選，而鴻海公司也會努力經營，但是他也要再三聲明，郭台銘現在就是個自然人股東，完全不涉及經營層，所以鴻海的股價漲跌都與郭台銘無關。

黃士修也說，當然他們的表現會愈來愈好，也希望民間企業、公司都能表現愈來愈好，提升台灣產業競爭力，也是郭台銘的競選主張。另外，黃士修也強調，郭台銘早在4年前就已交出鴻海集團的經營權，過去4年來董事只是掛名，沒有去開董事會，這次參選聽到媒體提及，他便覺得要去辦手續，辭任董事，並且藉此宣示他參選的決心。

至於何時會與在野陣營喝咖啡談整合，黃士修說，目前時間還沒敲定，正在等國民黨總統參選人侯友宜選舉辦公室與民眾黨總統參選人柯文哲選舉辦公室回應，形式上應是兩兩先見面，其中與侯友宜應該會比較快。