藍營批進口「巴西禽流感雞蛋」　農業部：符合檢疫規定

▲國民黨團批從巴西禽流感疫區進口雞蛋，農業部稱符合檢疫規定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

雞蛋進口爭議持續延燒！國民黨團今（4）日再踢爆，早在5月巴西就爆發禽流感疫情，農業部卻放任「超思公司」持續疫區進口雞蛋，要求部長陳吉仲公開說明。農業部發布新聞稿澄清，巴西進口蛋符合「來源牧場」28天未有禽流感疫情發生，且抵台時由防檢署逐批檢疫確認，無引入疫病風險，也經過食藥署逐批檢驗，不合格者皆退運和銷毀，沒有進入國內販售。

國民黨立委洪孟楷指出，早在今年5月下旬國內外媒體就已經披露巴西出現禽流感疫情，農業部卻延至6月28日才公告巴西從禽流感非疫區名單中刪除，但在公告前已經有許多巴西進口蛋抵台，質疑台灣缺蛋缺到要從禽流感疫區進口。

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農業部防檢署表示，農業部公告雞蛋專案進口開放的國家中，須符合國外雞蛋來源牧場須28天未有禽流感疫情發生，且未施打禽流感疫苗的國家，而巴西就是符合條件的國家之一。

防檢署說明，巴西於今年5月15日確診野鳥的高病原性禽流感案例，依據世界動物衛生組織（WOAH）及我國動物衛生標準，野鳥案例不被認定為發生禽流感案例；後來巴西在6月27日於後院飼養禽隻（非商業禽場）確診高病原性禽流感案例，我國即立即公告巴西自禽流感非疫區除名。

防檢署進一步指出，巴西蛋品輸入時，巴西檢疫機關需出具檢疫證明書，證明蛋品來源畜牧場於蛋品輸出前28天未發生高病原性禽流感，而蛋品抵達邊境時，防檢署需逐批檢疫確認蛋品符合專案檢疫措施，無引入疫病風險，衛福部食藥署也逐批檢驗，檢驗不合格者皆退運和銷毀，沒有進入國內販售，請消費者安心。

防檢署說明，雞蛋專案進口規定是國外雞蛋「來源牧場」須28天未有禽流感疫情發生，是參考WOAH以及美國、日本及歐盟等國，對於高病原性禽流感可採取「區域化」認定規範，強調輸入符合WOAH規範及先進國家採取區域化的檢疫運作實務，兼顧檢疫安全與民生需求，也確保國人食用與畜牧生產安全。