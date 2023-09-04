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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談國民黨內參民調！　費鴻泰：侯友宜跟賴清德差距沒有那麼大

▲國民黨總統參選人侯友宜出席醫療政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024總統大選，國民黨前立委費鴻泰表示，國民黨內部有做民調，而他上星期聽中央黨部說，自家參選人侯友宜持續在往上爬，而且跟民進黨的賴清德差距沒有那麼大了。

費鴻泰在《TVBS戰情室》說，國民黨從3、4月份有做各種民調，5月以後一直有做侯友宜跟對手之間的民調，侯友宜現在持續在往上爬，跟賴清德差距也在縮小。此刻國民黨到9月底、10月中滿嚴峻的，因為鴻海創辦人郭台銘都表態，不諱言有一些人在幫郭台銘，但如果說11月是4個人登記參選，賴清德就可以開香檳了，他不用花什麼力氣大概就當選。

費鴻泰指出，即使是3組總統候選人，也還是很辛苦，所以一直想要整合，整合才是可以跟執政黨民進黨賴清德去對抗的。賴清德當選，意味著台灣將面臨兵凶戰危。

費鴻泰強調，侯友宜的民調其實不是像有一些單位做出來得這麼糟。他自己是教統計的，民調很tricky的，第一重點是你問的題目，第二是看你的database，母群體有排藍的、有排綠的，你看你要什麼樣的結果，就可以去挑母群體抽樣，所以他跟藍軍支持者喊話，未來要過什麼樣的日子自己要想清楚，3組或4組人馬競選的結果大家都可以想像得到。

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