超思進口蛋迴避採購法有巧門？　侯友宜競辦要求檢調儘速偵辦

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

先前為解決台灣蛋荒，農委會砸下近5.7億元補貼大舉進口雞蛋，以穩定蛋價，但每顆補貼26.8至32元間，堪稱「金雞蛋」。侯友宜競選辦公室今（4）日提出質疑，難道這又是民進黨繼千億海水採礦、小吃店接16.5億快篩訂單之後，又一樁政府當門神，試圖圖利特定廠商，大發國難財的弊案？

尤其，若參照政府採購法的規定，超思公司的資本額根本不符規定，但當時農委會卻以專案進口方式作為「巧門」，還給予上億補助，更是疑點重重，農業部應盡速公布當時的遴選標準及採購合約，檢調單位也應主動介入，積極偵辦讓真相得以大白。

發言人陳柏翰表示，今年初的缺蛋荒，民眾仍記憶猶新，當時農委會不惜成本，大量補助進口外國蛋來穩定市場，但卻爆出拿了1.75億補助、進口8814萬顆雞蛋，占總進口量超過6成的進口商「超思」公司，竟是一間成立僅一年、資本額只有50萬元的一人公司，相較於其他家進口廠商，資本額皆為上千萬乃至上億，卻僅被委託合計不到4成的進口量，顯然相當詭異且不合常理。

陳柏翰進一步指出，根據投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準規定，政府辦理特殊或巨額採購，投標廠商的實收資本額不低於招標標的預算金額之十分之一。雖然本次蛋品進口並非公開招標，而是以專案執行，但參酌此項規定，亦屬合理之標準，超思進口8814萬顆雞蛋，應已超過巨額採購所規定一億元的標準，若參考政府採購法，資本額少說也應該要達千萬以上，況且其他四家進口蛋品的廠商，其資本額最低也有2000萬元以上，相較之下，資本額只有50萬的超思公司，不僅是超低，而且還匪夷所思。

面對外界諸多質疑，陳柏翰說，農業部迄今解釋不清不楚，反更像極了企業門神，為這家有問題的人頭公司積極辯護，更加令人懷疑背後是否有官商勾結、圖利特定廠商的弊端?農業部應該儘速公布當時審查與擇定廠商的標準，以及相關採購合約的內容，讓全民檢視；而檢調單位也應該積極主動偵辦，讓司法釐清真相。

陳柏翰也說，民進黨執政下，這種試圖圖利特定廠商、讓政府淪為企業門神的案例不只一樁。在疫情期間，前身是小吃店、資本額僅200萬，成立僅一年半的「高登環球生醫有限公司」竟能拿到政府16.5億元的快篩試劑訂單。還有現任總統府秘書長林佳龍在台中市長任內，與德國的哈利霍夫曼諮詢公司，簽訂投資金額高達1100億的「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄，但根本只是一家完全找不到資料的空殼公司。

陳柏翰指出，民進黨執政近八年，相關爭議案件層出不窮，政府圖利特定廠商傳聞更從未間斷，民怨已經沸騰。侯友宜已具體承諾，未來擔任總統，將成立新的「特偵組」，強力偵辦弊案，以終結貪腐與黑金，重建清廉的政府。