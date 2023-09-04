桃園男打球後突頭暈冒冷汗　心肌梗塞及時搶救！鬼門關前拉回

▲心梗男因救護和治療得宜喜獲重生，前往消防局大湳分隊感謝救命恩人。（圖／桃園消防局大湳分隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名詹姓男子上月在球場打球後，突感頭暈肢體無力幾欲昏倒，消防局據報立即派遣救護車趕往，發現患者倒臥地上膚色蒼白冒冷汗且橈動脈摸不到及血壓低，救護人員確認後判斷患者有休克症狀立即給予靜脈注射輸液，並迅速送醫救治，經醫院判斷為心肌梗塞，所幸及時送醫治療在一週後康復出院，詹男昨日特別前往消防局大湳分隊感謝救命恩人。

詹姓男子表示，平常有保持運動的習慣，到院後被告知是心肌梗塞時也相當訝異，他很慶幸第一時間趕到的大湳分隊隊員林妤鄉、謝淇鈞，以他們專業判斷及精湛的救護技術並即時送醫。目前術後良好，住院一週後出院無大礙，林員及謝員兩人皆表示非常開心聽到手術成功及康復出院的消息，並謙稱只是盡自己的職責本份發揮所學應用，未來也將會持續努力精進自己，提供市民最好服務。

大湳消防分隊長魏柏煜表示：能夠成功挽回民眾性命並受到肯定，大湳分隊全體同仁將這份感謝之意視為對我們辛勞工作的最大鼓勵。藉此提醒大家有心臟病病史者，如發生胸痛伴隨噁心、噁吐、冒冷汗及虛弱等身體不適症狀，服藥後仍無法緩解疼痛蔓延至左臂或後背時，應儘速撥打119救護車送醫。同時也提醒民眾珍惜救護資源及禮讓救護車，將救護資源留給需要幫助的人。