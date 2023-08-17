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菸癮男沒慢性病突胸悶難喘送醫　醫提醒：夏天也易心肌梗塞

▲醫師提醒夏天也會心肌梗塞，三高、年長者要注意。（圖／佑民醫院提供，下同）

▲醫師提醒夏天也會心肌梗塞，三高、年長者要注意。（圖／佑民醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

53歲有抽菸習慣的熊姓中年男子，平時沒有慢性病，卻在7月某天炎熱中午，突然感到胸口嚴重悶痛、喘不過氣，自行服用日本成藥「救心」後再打119送醫急救；經醫師判讀心電圖懷疑是急性心肌梗塞，緊急安排心導管手術，目前已康復出院，並穩定追蹤。

佑民醫院心臟內科醫師高敏恆說，世界各地今年因極端氣候，都被熱浪席捲，台灣夏季也屢創高溫；一般以往都認為心肌梗塞是冬天氣候轉冷時才容易發生，但根據該院心導管中心近一年半的數據顯示：天氣極冷時（12至2月）確是急性冠心症高峰時期，但在天氣最熱時（6至8月），患者人數似乎也出現另一波高峰。

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▲醫師提醒夏天也會心肌梗塞，三高、年長者要注意。（圖／佑民醫院提供）

高敏恆說明，血管於天氣轉冷時容易收縮且血壓不穩定，原本的冠狀動脈斑塊也容易破裂形成血栓，進而演變成心肌梗塞；而天氣酷熱時，若水分補充不夠或是中暑脫水，同樣容易造成血管斑塊不穩定，導致急性冠心症發作。

高敏恆指出，熊男送醫時救護車上配有隨車心電圖裝置，可將心電圖上傳至Line群組，讓醫師判讀是否為心肌梗塞，把握黃金救援時間；而熊男接受手術時除放置一隻塗藥物支架，同時也檢查出高血脂狀況，需藥物治療。

高敏恆再次提醒，心肌梗塞並非冬天的專利，氣候極冷極熱時，高風險族群都要留意自己身體的變化，是否有心絞痛等前驅症狀；此外，許多長輩怕高電費不敢開冷氣，其實不但會造成身體不適也恐危及健康，建議可門窗開放增加空氣對流，使用循環扇搭配空調，並多補充水分，或體表皮膚沾溼增加體熱揮發等，患有三高者更應持續穩定控制病情，才能降低發生心肌梗塞的風險。

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