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29歲男3習慣心梗險死！醫一看「3條血管塞住」傻眼：像老年人

▲心血管疾病,心臟,心肌梗塞。（圖／CFP）

▲29歲男心梗送醫，讓醫師不解「怎麼有那麼年輕心肌梗塞的」，直到聽完來龍去脈才恍然大悟...（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

一名29歲男子白天跑業務，晚上兼差當保全，常常在外應酬飲食不健康，有時白天忙起來甚至無暇吃飯，只能趁晚餐時多吃一點，不料29歲時心肌梗塞發作，檢查才發現3條心臟冠狀動脈嚴重堵塞，其中一條更是完全堵住。對此，醫師表示，作息不佳加上飲食混亂，恐讓有三高基因的人提早面臨心血管疾病。

振興醫院心臟內科醫師黃建龍近日在節目《健康好生活》上表示，美國雜誌《JET》曾刊登一份追蹤10年、針對數千人的研究，比較「不吃早餐的人」跟「每天吃早餐」，結果發現前者罹患心血管疾病的機率多出87％，中風機率也高出3倍。

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黃建龍指出，儘管這份研究只是流行病學上的統計，真正的機轉不明，但他臨床上有遇過一個男病人，29歲就心肌梗塞，一問之下才知道男子家境不太好，白天跑業務時，常常忙到沒空吃飯，所以晚餐吃得多，加上有時交際應酬，飲食不健康，晚上又兼職當保全，不吃宵夜會想睡覺，長期下來作息不規律。

黃建龍表示，儘管男子的媽媽有糖尿病、爸爸有高血壓，但也不至於這麼年輕就發病，直到他聽完來龍去脈，才恍然大悟「他整個作息亂掉，讓他三高的基因提早發作了」，所以男子到院時3條血管堵塞得非常嚴重，其中一條甚至完全塞住，讓他很訝異，因為這種情況通常發生在老年人身上。

黃建龍提醒，有些人飲食作息不正常，尤其是沒有吃早餐，可能會使身體某些基因過早表現出來，造成某些慢性病的發病年齡年輕化。

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