紀念九三軍人節　姚正玉呼籲政客別用意識形態點燃兩岸仇恨戰火

▲姚正玉呼籲，紀念九三軍人節，除公祭革命先烈之外，政府當務之急是推動兩岸和平、避免戰爭。（圖／姚正玉提供）

記者林東良／台南報導

紀念九三軍人節，國民黨台南市第三選區立委參選人姚正玉指出，政客們使盡全力升高兩岸對立氣氛，為的是哪一種利益？懇請政客千萬不能以別人子女的生命作為自己政治利益的祭品。

姚正玉說，民國44年中華民國國防部將3個軍種個別不同的軍種紀念日，統一為「軍人節」，而9月3日這個時間的選擇則是因為這一天是抗戰勝利紀念日，有幾人知曉？

姚正玉指出，今日兩岸關係緊張，前所未有，雙方或以武懾人，或任由政治人物嘴巴劍拔弩張，還任憑國際勢力趁火打劫;一旦發生戰爭，最倒楣的老百姓反而老神在在。此一吊詭的現象，在紀念軍人節的時刻，特別值得人們省思。

姚正玉指出，台北市長蔣萬安在甫告圓滿的台北與上海雙城論壇演講中，提及的「兵工之父」俞大維-是中華民國第一個文人國防部長，美國哈佛及德國雙博士;一位對日抗戰有功，後半生奉獻於保護台澎金馬的八二三砲戰中，是站在金門第一線上、第一個承受共軍砲火的將領。

姚正玉說，射入他後腦的彈片，還是他逝後才在骨灰中出現。時至今日，老一輩對他的敬重感恩和年輕一代對他卻沒有認識的反差，可知我們的歷史、文化教育所造成的失落與刻意忽略的政治操作後果，恐不僅是不知感恩的生命價值而已，請問:這樣的將領都會獲得如此對待，兩岸一旦發生戰爭，現在的軍人能以何種胸懷走進戰場？

姚正玉說，烏克蘭戰火之無情，大家都已透過媒體直擊，而我們的政府卻還一直在購買武器，是因為不害怕嗎？是因為上戰場的不是自家子弟嗎？「勇敢臺灣人」是嘴巴說說就能生出力量嗎？

姚正玉指出，政客們使盡全力升高兩岸對立氣氛，為的是哪一種利益？以別人子女的生命作自己政治利益的祭品，用無限上綱的意識形態作為點燃仇恨的火苗。

姚正玉說，曾經奉獻生命的軍人退休福利可以假藉正義之名被剝削，請問:新世代軍人及其眷屬，若在兩岸戰事中犧牲，未來誰能期待受到公平對待？軍人節，請為軍人-如同每一個非軍人的百姓，多想想。