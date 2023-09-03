九三軍人節的感動！鋼鐵傘兵秦良丰苦練站立　最新復健畫面曝

記者劉人豪／高雄報導



9月3日是93軍人節，「鋼鐵傘兵」秦良丰靠著驚人的意志力積極復健，目前已經可以從雙腳懸空的狀態站起來，讓他的父親秦天人相當欣慰，「爸爸媽媽看到時怎麼會不感動！」

秦天人在臉書分享秦良丰的復健狀況，秦良丰腳在懸空的狀態下練習站起來，但是對脊椎損傷的他來說，站起來瞬間左右腳不同的施力，是個很敏感也很難做到的一個動作，不過秦良丰還是順利的站起來，「至少算成功了80%，之後就是練站起來的平衡。」

▲ 秦良丰目前已經可以從雙腳懸空的狀態站起來。（圖／翻攝自Facebook／秦天人）

秦天人感嘆表示，「對爸爸媽媽來說，這就是感動」，不過秦良丰往前衝過頭，不太算成功，「但爸爸媽媽認為這是一個不算是失敗的成功」，而感動的是，秦良丰的狀況看似可以動但卻又什麼都不能作，卻又肯一直不斷的會想去嘗試復健老師所教的其他動作，「你說爸爸媽媽看到時怎麼會不感動。」

陸軍航特部下士秦良丰在2018年5月時的跳傘訓練過程當中，從約1300呎高空墜地獲救，秦良丰發生意外後，一度失去生命跡象，雖然搶救了回來，但因為脊椎損傷，剛恢復生命時幾乎全癱，經過4年脊椎神經仍在復健，目前醫療評估，是在「高原期」，而秦良丰已經能從雙腳懸空的狀態站起來，再一次展現自己永不放棄的精神，讓秦天人相當感動。

▲ 秦天人說秦良丰至少算成功了80%，之後就是練站起來的平衡。（圖／翻攝自Facebook／秦天人）