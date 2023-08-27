謝長廷稱微量放射性元素有益　姚正玉：「助日」代表有損國格

▲國民黨台南市立委參選人姚正玉批謝長廷。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

日本排放核汙染水引爭議，我駐日代表謝長廷卻在此時表示「微量的放射性元素對身體有益」，國民黨台南市立委參選人姚正玉抨擊這種「助日」代表，國格在哪裡？使節的氣節在哪裡？應該立即撤換。

姚正玉表示，謝長廷以溫泉中的鐳、美國對太空人的研究，得出低度放射線反而對健康有益的說法，在日本福島核汙染水排放爭議的節骨眼，明示、暗示將加指示的為日本說項，司馬昭之心路人皆知。

依謝長廷的說法，台南安南區有中石化安順廠區，過去有一些汞污染，經過稀釋處理過後的排放水域，微量金屬的海鮮，是否也該請謝代表來嚐一嚐？

姚正玉指出，就連民進黨總統參選人賴清德都認為日本應該公開相關資訊，我駐日代表謝長廷不思維護海洋生態永續、國人健康，要求日本澄清疑慮，卻鬼扯微量放射性元素云云，這種喪喪權辱國之言，還有什麼資格代表中華民國駐節在外！

其次，福島排放核汙染水安全與否，確實要依據科學根據和國際原子能總署認定，確定執行和監測。試問，民進黨政府與「助日」的謝長廷，是否派出我國核能專家前往日本實地了解並公開檢驗、監測結果？

再者，核能安全既然都同意要有科學根據和國際原子能總署（IAEA）的認定，試問，民進黨在台灣一路反核，無視公投民意、以及IAEA對台灣核電廠安全的確認程序，以政治凌駕專業，封殺核四又延長老舊核電廠壽命，自我矛盾致極。

根據科學認定核能安全與海洋生態永續是普世價值，民進黨政府及謝長廷對於日本福島核汙染的對面態度與相關言行，凸顯對核安的內外雙標，以及對日本的軟弱，甚至將反核汙水與統派直接劃上等號，惡質的政治凌駕專業，這種政黨要下台，這種無法維護國格的大使要撤換。