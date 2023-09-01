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台南姚正玉競選服務處辦見面會　朱立倫加油打氣

▲台南市立委第3選區參選人姚正玉競選服務處1日舉辦見面會，國民黨主席朱立倫專程到場加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市立委第3選區參選人姚正玉競選服務處1日舉辦見面會，國民黨主席朱立倫專程到場加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

下屆立選選舉邁入最後第5個月，台南市立委第3選區參選人姚正玉競選服務處1日舉辦見面會，國民黨主席朱立倫專程到場加油打氣，因適逢九一記者節，與會人員特別期許資深媒體人的姚正玉一戰成功。

位於北區和緯路四段的姚正玉競選服務處，剛於日前裝潢布置完畢，朱立倫在國民黨台南市黨部主委林進旺及副主委曾東陽、黃復興黨部主委王建發及副主委王保清、市議員許至椿、蔡宗豪等人陪同下，於下午4時到達，為姚正玉加油打氣。

姚正玉表示，今天是九一記者節，她從事新聞工作已30年，感慨頗深，尤其是她在關鍵的時刻，參加關鍵的戰役，她感謝黨主席朱立倫來給姚正玉加油打氣，雖選情艱困，但姚正玉用她媒體人的正義感和勇敢、絕對可以打一場漂亮的選戰，也相信國民黨有實力和戰鬥力，可以團結在野黨贏得選戰的最後勝利，爭取最大的榮譽。

朱立倫稱讚姚正玉是勇敢的戰將，願意從媒體戰將轉戰國會，發揮正義感，對抗貪污和腐敗，這一仗團結可勝、不團結則必敗。林進旺主委則說，姚正玉勇者無懼，值得各界同心支持，寫下佳績。

▲台南市立委第3選區參選人姚正玉競選服務處1日舉辦見面會，國民黨主席朱立倫專程到場加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李明威以實際行動表達支持，他說勝利電台將提供每日兩小時的專屬節目時段，邀請姚正玉、王家貞、陳以信等3位藍營立委戰將在空中開講，宣揚參選理念。

最後，在全體與會人員同聲高喊口號「台南要正義、支持姚正玉」之後，朱立倫陪同姚正玉至和緯黃昏市場拜票，受到攤商和採購的民眾歡迎，有支持者送上好彩頭蘿蔔、包子和粽子，祝國民黨總統立委選戰大成功，成功政黨輪替，2024讓台灣重新出發。

朱立倫、姚正玉一行人前往一起到土城鹿耳門聖母廟上香，由主委王增榮親自率副主委委員、代表接待，大家共同祈福，國泰民安、兩岸和平、國民黨選戰順利。

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