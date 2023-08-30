九三軍人節南市表敬軍 黃偉哲：推出專屬優惠打造燦爛9月

▲九三軍人節將近，為感謝國軍官兵保家衛國的辛勞，台南市政府結合民間推出多樣優惠，由市長黃偉哲公布優惠內容。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

九三軍人節將近，為感謝國軍官兵保家衛國的辛勞，台南市政府結合民間推出多樣優惠，市長黃偉哲30日公布優惠內容，現役軍人憑「軍人身分證」，即可在台南市超過20處場館、古蹟、風景區及觀光工廠等享專屬優惠，到海安、孔廟及赤嵌等商圈指定店家購物還可享折扣。

此外，整個9月現役軍人憑證即可免費搭乘大台南公車。要以實際行動表達對國軍奉獻付出的敬意。



黃偉哲表示，國軍弟兄姊妹任務繁重，肩負的壓力也很大，像是今年登革熱疫情爆發時，國軍於第一線協助化學防治噴藥，颱風時也隨時待命，協助救災搶險。市府除了要代表全體市民，向國軍表達最高敬意與謝意，也要透過這次豐富多元的優惠，打造燦爛9月，歡迎國軍及親友到訪台南，享受屬於自己的快樂時光。





市府表示，今年推出的軍人節專屬優惠種類多元，包括號召海安商圈、孔廟商圈、赤嵌商圈，總計超過40家的店家響應，憑本人之中華民國軍人身分證至指定店家購物，就享有折扣或買1送1等好康，至全美戲院消費也可享貴賓價優待。



國軍官兵也可趁休假帶著全家大小一起來台南玩，優惠期間只要持現役軍人身分證即可免費參觀赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區及左鎮化石園區。軍人節要應景走訪的「定情碼頭德陽艦園區」，也推出9月3日現役軍人憑證免費登艦優惠。



大小朋友都喜愛的大內南瀛天文館及北區兒童科學館，也推出現役軍人憑證免費參觀，鼓勵國軍弟兄姊妹踏入博物館，充實自己，並達到教育功能及增進親子情感。



此外，包括新化虎頭埤、德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園等景點，也可憑現役軍人證享優惠，讓國軍官兵放鬆享受愜意時光。





市府進一步表示，台南多家觀光工廠也響應推出國軍官兵專屬優惠，包括台灣菸酒股份有限公司隆田酒廠、台灣菸酒股份有限公司善化啤酒、東山區東和蜂文化觀光工廠、永康區立康中草藥產業文化館等。



在交通優惠的部份，南市府邀請各家客運公司共襄盛舉，整個9月份，現役軍人只要向司機出示相關證件，就可免費搭乘大台南公車各路線（雙層巴士除外），不必另外刷卡或購票，包括市區公車、幹支線公車、小黃公車、厝邊公車及台灣好行觀光公車等均適用。憑證購買雙層巴士車票，則可享半價優惠。





台南市政府表示，目前也有「台南好康券」的活動進行中，歡迎國軍弟兄姊妹趁休假來台南住宿消費享好康。而即使不是現役軍人，軍事迷或一般民眾也可參考由台南市政府觀光旅遊局發行的軍事地圖，走訪在地特色軍事景點、體驗國防教育，燃燒軍人魂。