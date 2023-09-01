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陳以信南關總部成立勝選搬歸仁機場　朱立倫籲支持在地好人才

▲立委陳以信1日上午舉辦南關線競選總部成立茶會，國民黨主席朱立倫與馬英九總統的大姊馬以南特別南下祝賀，現場超過2百人參加冠蓋雲集人氣爆棚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳以信1日上午舉辦南關線競選總部成立茶會，國民黨主席朱立倫與馬英九總統的大姊馬以南特別南下祝賀，現場超過2百人參加冠蓋雲集人氣爆棚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委陳以信1日上午舉辦南關線競選總部成立茶會，國民黨主席朱立倫與馬英九總統的大姊馬以南特別南下祝賀，現場超過2百人參加冠蓋雲集人氣爆棚，陳以信強調這次選舉是戰爭與和平的選擇，他宣示為國民黨在台南打下第1席的勝選決心，並提出歸仁機場搬遷政見有利當地經濟發展。

陳以信南關線競選總部位於台南市歸仁區最熱鬧歸仁圓環附近，1日上午舉行成立茶會頒授競選團隊證書，台南市軍警消與在地各界團體均派代表加入，「正義成真連線」立委參選人王家貞、姚正玉，台南市議員杜素吟都到場力挺，現場氣氛熱烈支持者熱情預祝當選之聲不絕於耳。

▲立委陳以信1日上午舉辦南關線競選總部成立茶會，國民黨主席朱立倫與馬英九總統的大姊馬以南特別南下祝賀，現場超過2百人參加冠蓋雲集人氣爆棚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

朱立倫主席推崇陳以信在國會的表現，稱讚他這次有勇氣返鄉參選，希望鄉親相挺讓民主聖地好人才出頭天。馬以南大姊說，她為馬英九總統輔選五次全部勝選，她這次南下為陳以信輔選也相信他會勝選。

陳以信表示，這次選舉是戰爭或和平的選擇，是台灣安全與中華民國存亡絕續的關鍵一仗。他宣示要開第1槍打第1仗立第一功，全力爭勝為國民黨拿下台南市第1席區域立委。

陳以信也說明搬遷陸軍航特部歸仁機場的政見。他強調搬遷機場不只是解決機場附近噪音問題，而是要配合政府高科技廊道經建計畫，解決當地限建限高土地限制，讓南關線經濟大發展。他並以永康砲校搬遷關廟歷時25年為例，歸仁機場遷建不是白日夢而是指日可待，呼籲鄉親支持。最後陳以信預告10月1日上午將在同一地點舉辦侯友宜與陳以信聯合競選總部成立暨造勢大會。

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