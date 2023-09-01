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台南安平天后宮參拜祈福　朱立倫：選戰艱困但還有信心

▲國黨民黨黨主席朱立倫1日到台南安平開台天后宮參拜時指出，對於台南市立委選戰，雖然困難但還是有信心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國黨民黨黨主席朱立倫1日到台南安平開台天后宮參拜時指出，對於台南市立委選戰，雖然困難但還是有信心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國黨民黨黨主席朱立倫1日到台南安平開台天后宮參拜時指出，對於台南市立委選戰，雖然困難但還是有信心，從2022年台南市長選舉中可看到端倪，立委還是有空間。

安平在地的議員盧崑福指出，他希望國民黨提名當選的立委未來要查真象，即疫苗一支到底多少錢買的？1個人公司的資本額僅50萬元，可以進口雞蛋，並可獲得國家1億多元的補助？

▲國黨民黨黨主席朱立倫1日到台南安平開台天后宮參拜時指出，對於台南市立委選戰，雖然困難但還是有信心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

朱立倫1日下午2時30分許到安平開台天后宮向「安平媽」參拜，祈求國泰平安，有國民黨台南市黨部主委林進旺陪同，市議員盧崑福、蔡淑惠、許至椿、蔡宗豪及第6選區提名的立委候選人的市議員王家貞等也前往。安平天后宮參拜結束後，朱立倫等人轉往盧崑福服務處，有百餘位盧崑福支持者陪同盧崑福出席。

市議員盧崑福指出，目前的總統大選在野如整合不一定能選贏，何況目前是3人要選，更不可能贏，如不整合根本無法選贏。

盧崑福說，8400億的防疫經費，疫苗、口罩、快篩劑等多少錢買？8400億的前瞻計劃的錢用到那裡去？6000多億向美國買軍火，錢給了為何一直未交貨？等這些問題，他希望王家貞及其他黨籍者當選立委，一定要查真象，對外交待清楚，沒有什麼可封存的。

▲國黨民黨黨主席朱立倫1日到台南安平開台天后宮參拜時指出，對於台南市立委選戰，雖然困難但還是有信心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

盧崑福指出，台南市等了18年才等到舉辦全國運動會的機會，結果台南市6位民進黨的立委在中央幫台南市政府爭取到2億多元經費，而其他縣市受中央政府補助的經費都有10多億元，甚至超過20億元，希望這些立委能換人。王家貞說，她如當選立委，一定要恢復偵組來查這些真象，也會為台南市向中央多爭取經費。

▲國黨民黨黨主席朱立倫1日到台南安平開台天后宮參拜時指出，對於台南市立委選戰，雖然困難但還是有信心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

朱立倫表示，民進黨執政後，國家的負債不是表面上的6兆元，還有台電、勞保、健保等一些基金，總共加加，負儥高達24兆元，等於台灣人每位平均要背105萬元負債；而目前的總統大選，非綠一定要整合，一定要團結，他是有信心的。

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