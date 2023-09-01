沒帶運動服！12歲童被老師罰「32度高溫」跑步　突然倒地死亡

▲男童跑步後突然死亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國加州12歲男童羅賓森(Yahshua Robinson)上體育課時因為穿錯服裝，被老師罰在32度高溫下跑步，結果突然在球場上昏倒，送醫發現因為心臟驟停死亡，讓家屬震驚無法接受。

12歲的羅賓森上月29日上午11時在埃爾西諾湖市(Lake Elsinore)當地中學Canyon Lake Middle School上體育課時，突然失去知覺昏倒在球場上，家屬認為他的死因與高溫有關。

阿姨普拉默(Amarna Plummer)表示，羅賓森因為穿著服裝不符合規定，所以突然被老師要求跑操場，「他有向老師求救，說他需要喝水，他呼吸不過來」，結果沒多久便突然昏倒。

目擊者表示，他看到羅賓森在操場上跑了幾圈後突然倒在地上，其他同學一開始以為他在開玩笑，還在旁邊鬧他，要他趕快站起來，後來才發現他是真的需要幫助，趕緊幫忙拿水給他。

普拉默控訴，事發前羅賓森的家長有向校方人員提醒，當天天氣太熱了，最好不要在外面上體育課比較好，結果後來接獲孩子昏倒在球場上的通知，認為應該要有人出面為這件事負責。

校方人員表示，他們對於羅賓森的死感到震驚與悲傷，正在與校內人員進行調查，目前不便對外回應這起事件。死者家屬則在等待驗屍報告出爐。