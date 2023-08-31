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老公喜歡長腿妹　167女模忍痛斷骨「增高14公分」坦言：非常後悔

老公喜歡長腿妹　167女模忍痛斷骨「增高14公分」坦言：非常後悔。（圖／翻攝自Instagram／theresiafischer）

▲女模坦承後悔接受增高手術。（圖／翻攝自Instagram／theresiafischer

記者李振慧／綜合報導

德國31歲女模費歇爾(Theresia Fischer)因為前夫喜歡長腿妹，在對方的不斷要求下忍痛斷骨做了增高手術，成功增高14公分，如今她卻對外坦承，其實她十分後悔接受手術，因為恐怖的手術方式曾為她帶來難以承受的痛苦。

曾參加德國真人實境秀節目的女模費歇爾，24歲在當時丈夫的要求之下，接受了痛苦的增高手術，讓她從167公分成功增高至181公分，近來她接受廣播節目採訪時講述了當時的心路歷程。

費歇爾表示，前夫因為喜歡長腿辣妹，當時一直不斷要求她去做增高手術，「他常常會說，『沒有我的話，你什麼都做不了，你需要我』，當這種話聽久了，20次、30次、60次、70次，真的會漸漸相信他說的，我好像沒有他真的不行」。

費歇爾表示，她本來對自己樣貌與身高都非常有自信，沒想到卻在前夫的鼓吹下做了不必要的手術，宛如惡夢的增高過程讓她非常痛苦，「我的脛骨被打斷，小腿肌肉被撕裂，在裡面安裝一個可伸縮的裝置，每次使用裝置時都可以聽到咔噠咔噠的聲音」，事後還得承受即使吃止痛藥也很難忍受的劇痛。

費歇爾坦言，她現在非常後悔曾接受手術，幸好後來成功斷開前夫，與現任男友十分恩愛，希望藉由自己的故事能幫忙提醒大眾，增高手術無論是風險還是金額，都與一般整形手術大大不同，大家千萬不要輕易模仿。

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