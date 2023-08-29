明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包　過來人也認證

▲明天是開學日。（示意圖／記者楊惠琪攝）



網搜小組／劉維榛報導

全國中小學於明天（30日）開學，讓許多家長鬆口氣！而一名網友透露，最近看到一名客人要預訂30包乖乖，且指定只能是綠色款，正當原PO以為是要放在機器上時，真相爆笑神展開，原來對方是一名老師，要在開學日送給學生的。文章引來其他老師+1，「我也都買乖乖...綠色，普渡完給學生吃掉！」

一名網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》笑稱，日前結帳時，聽到前方女客人要訂30包乖乖，還強調只能綠色（奶油椰子口味），不要其他顏色的乖乖，且周三（30日）就要用到。原PO本以為對方是要普渡拜完放在機器上，結果真相神展開了。

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除了30包乖乖之外，女客人還說，也要訂30支棒棒糖。原來對方是學校老師，乖乖與棒棒糖要在開學日發給學生，讓原PO不禁笑虧「綠乖乖的功能原來這麼多了嗎？可是給學生，他們吃掉不就沒用了？」

文章曝光後，網友也紛紛笑回「不能吃，要供著」、「外服內用都要啊」、「吃了才會乖乖啊」、「公司電腦我放一包綠乖乖，然後被老鼠啃了」、「我同事也有買乖乖，機器一樣給你故障」。

有家長分享，「我兒子的幼兒園一開學就用『綠乖乖做聰明門』，當天下課一人帶一包回家」；更釣出其他老師+1，「我也都買乖乖...綠色，普渡完給學生吃掉，也會留1/3不拜拜的」、「老師路過，沒錯，我們開學都會帶乖乖去拜土地公，不過給學生吃棒棒糖就不建議了」。

▼老師急買乖乖，推測用意希望學生也能乖乖上課。（示意圖／記者黃宥寧攝）

