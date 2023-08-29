　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包　過來人也認證

▲▼防疫優先，小一新生開學家長不入校，家長在門口拍照留念。（圖／記者楊惠琪攝）

▲明天是開學日。（示意圖／記者楊惠琪攝）

網搜小組／劉維榛報導

全國中小學於明天（30日）開學，讓許多家長鬆口氣！而一名網友透露，最近看到一名客人要預訂30包乖乖，且指定只能是綠色款，正當原PO以為是要放在機器上時，真相爆笑神展開，原來對方是一名老師，要在開學日送給學生的。文章引來其他老師+1，「我也都買乖乖...綠色，普渡完給學生吃掉！」

一名網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》笑稱，日前結帳時，聽到前方女客人要訂30包乖乖，還強調只能綠色（奶油椰子口味），不要其他顏色的乖乖，且周三（30日）就要用到。原PO本以為對方是要普渡拜完放在機器上，結果真相神展開了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了30包乖乖之外，女客人還說，也要訂30支棒棒糖。原來對方是學校老師，乖乖與棒棒糖要在開學日發給學生，讓原PO不禁笑虧「綠乖乖的功能原來這麼多了嗎？可是給學生，他們吃掉不就沒用了？」

文章曝光後，網友也紛紛笑回「不能吃，要供著」、「外服內用都要啊」、「吃了才會乖乖啊」、「公司電腦我放一包綠乖乖，然後被老鼠啃了」、「我同事也有買乖乖，機器一樣給你故障」。

有家長分享，「我兒子的幼兒園一開學就用『綠乖乖做聰明門』，當天下課一人帶一包回家」；更釣出其他老師+1，「我也都買乖乖...綠色，普渡完給學生吃掉，也會留1/3不拜拜的」、「老師路過，沒錯，我們開學都會帶乖乖去拜土地公，不過給學生吃棒棒糖就不建議了」。

▼老師急買乖乖，推測用意希望學生也能乖乖上課。（示意圖／記者黃宥寧攝）

▲▼乖乖,零食,餅乾 。（圖／記者黃宥寧攝）

ET快訊
快訊／救護車鳴笛　騎士綠燈遭撞死
快訊／台東是否停班課　最遲今晚10時前宣布
快訊／「杜聰明帳本」曝光　柯文哲領過2筆獎學金
覺得穿太保守⋯安妮下秒「脫外套」超狂比基尼現身
快訊／最貪公務員養小三還被綠　裁定850萬交保
台積電美國廠延宕　美工人批組織混亂「台灣人應離開」
快訊／17歲少年騎檔車出事了！　車頭全毀命危
「海豚灣戀人」童星殺人跑了　通緝照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／蘇拉颱風逼近！屏東明是否停班課　縣府：20：00宣布

桃捷綠線首段隧道貫通完成　張善政：力拚2026年G11站通車

婆家馬桶「積滿黃褐色水」！　她聞臭味狂嘔：全家尿完才沖水

台南未足月新生兒染登革熱！母生產前先確診「經胎盤傳染」

北市搜救隊參加東京「2023綜合防災訓練」　強化國際交流合作

中華醫大USR團隊　攜手玉井青農辦親子食農經濟學習營

大學生每月生活費要多少才夠？他給出「1數字」　女兒當場爆氣

搭乘人數大減明年停駛　台東末班返鄉專車...8／31零時開賣　

「走進未來科技」郵政鴿變身捷運數位鴿　郵政Visa金融卡吸睛優惠一次看！

花131元買蛋糕「倒賺229元」　他1舉動被萬人讚爆

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

胡歌喊「5年不拍戲」觸怒粉絲！　親回：我跟大家看到的不一樣

《音樂主理人》秦宇子震撼唱出花蓮　嗓音超狂..動力火車顏志琳讚：有嚇到

快訊／蘇拉颱風逼近！屏東明是否停班課　縣府：20：00宣布

桃捷綠線首段隧道貫通完成　張善政：力拚2026年G11站通車

婆家馬桶「積滿黃褐色水」！　她聞臭味狂嘔：全家尿完才沖水

台南未足月新生兒染登革熱！母生產前先確診「經胎盤傳染」

北市搜救隊參加東京「2023綜合防災訓練」　強化國際交流合作

中華醫大USR團隊　攜手玉井青農辦親子食農經濟學習營

大學生每月生活費要多少才夠？他給出「1數字」　女兒當場爆氣

搭乘人數大減明年停駛　台東末班返鄉專車...8／31零時開賣　

「走進未來科技」郵政鴿變身捷運數位鴿　郵政Visa金融卡吸睛優惠一次看！

花131元買蛋糕「倒賺229元」　他1舉動被萬人讚爆

追星懶人包／人氣solo歌手都要來台了！　時隔4年等到金在煥

快訊／蘇拉颱風逼近！屏東明是否停班課　縣府：20：00宣布

老人互助會破產！繳30萬才拿回1千多　長者怒罵：沒接到通知

鳴笛救護車枋寮戰備道「路口猛撞機車」　騎士慘被噴飛…送醫不治

嘉義縣「健康天使教育訓練暨聯繫會議」　強化民眾飲食搭配運動

桃捷綠線首段隧道貫通完成　張善政：力拚2026年G11站通車

婆家馬桶「積滿黃褐色水」！　她聞臭味狂嘔：全家尿完才沖水

才剛結束告別演出！76歲艾爾頓強驚傳「別墅中滑倒」　家人急送醫

高市增添11輛化學、水庫消防車　提升災害應變力

青春回來了！南拳媽媽睽違15年合體　「獨缺彈頭」原因曝光

爸未接電話遭語音轟炸　女兒奶萌口吻說最狠話

生活熱門新聞

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

氣象局：17:30發布陸上警報！

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉路徑又南修　陸警發布時間延後

蘇拉還在增強！這天起南台灣整坨紫爆

蘇拉暴風圈碰到！4縣市最可能放假

3生肖財運強到無人擋　屬豬「月德星護佑」

最快14:30發布陸警　首波警戒區曝

他不會年輕男必備技能　貼文引戰

快訊／今年腸病毒首死！10個月大男嬰「發病當日亡」染D68型

麥當勞薯條冷知識！麥粉驚呼：現在才知道

更多熱門

相關新聞

他拜月老「信男報成普信男」糗了！

他拜月老「信男報成普信男」糗了！

不少想脫單的人會去拜月老、求紅線，希望神仙指引正緣。卻有男網友糗發文，說他去拜月老，在自報姓名的時候，不小心講錯稱號，「不小心把信男XXX說成普信男XXX了，這樣月老還會幫我嗎？」眾人見狀笑翻，還有網友安慰，「說不定會幫你找到和你一樣出錯，把自己說成普信女的呆呆正妹。」

超市祭「鹽巴限購令」每人限買4包

超市祭「鹽巴限購令」每人限買4包

買好市多普渡供品！內行曝「拜完1舉動」衰慘了

買好市多普渡供品！內行曝「拜完1舉動」衰慘了

賣場搶鹽潮現況曝！業者回應了

賣場搶鹽潮現況曝！業者回應了

台灣人也在搶鹽巴！他直擊全聯「2人狂搬30包」

台灣人也在搶鹽巴！他直擊全聯「2人狂搬30包」

關鍵字：

全聯開學日學生乖乖拜拜老師

讀者迴響

熱門新聞

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」！帶2物品被脫光搜身

小提琴王子睡兄弟女友「爆發生4次性關係」！

氣象局：17:30發布陸上警報！

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

蘇拉路徑又南修　陸警發布時間延後

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

人妻跟親戚「客廳激戰2次」！她喊：搞很久

路人1佔4位不給坐「不喜歡陌生人」！　酷炫嗆爆

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面