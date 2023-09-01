地方媽同時對雙胞胎兄弟下手　警在她臥室找到「15歲裸體少年」

▲女子因為猥褻未成年者被捕。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州警方在38歲女子沃茨(Ashleigh Watts)臥室，找到失蹤長達3星期的15歲少年，該少年被發現時全身只穿了一件四角褲，讓沃茨因為3項猥褻未成年者罪被捕，受害者除了被發現的15歲少年，還包含他的雙胞胎兄弟。

育有2名孩子的地方媽媽沃茨，因為涉嫌與一對雙胞胎兄弟發生性關係，而被控3項猥褻未成年者罪。警方最早於今年2月收到匿名報案，得知沃茨在家中與2名未成年者發生性關係，她的丈夫後來也控訴，回家時發現她全裸躺在沙發上，雙胞胎其中一名少年就躺在旁邊，假裝睡著了。

15歲少年當時告訴父母，他因為在沃茨家中吸了大麻，才會不小心睡著。這名少年近來坦承，他其實從去年6月開始與沃茨多次發生性關係，沃茨還向他承諾，等到他17歲就會和丈夫離婚。

少年的家長表示，由於沃茨的兒子年齡與雙胞胎兄弟年齡接近，所以2個家庭成為好友，雙胞胎時常前往沃茨家中，甚至住在那裡他們也不會覺得奇怪，沒想到沃茨竟然對他們的孩子出手。

這名15歲少年7月時突然離家出走，警方搜尋3周後，7月26日在沃茨房間找到他。少年的雙胞胎兄弟後來也向警方坦承，沃茨除了給他大麻，還會不恰當觸摸他。目前受害少年的父母與沃茨的丈夫，皆已對沃茨提出保護令，如罪名成立將面臨最高30年刑期。